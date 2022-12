Plantation d’arbres : la Ville de Québec appuie sur l’accélérateur

Pour atteindre son objectif de planter 130 000 arbres d'ici 2029, la Ville de Québec compte intensifier ses efforts de verdissement sur les terrains privés et institutionnels dès l'an prochain. Un nouveau projet-pilote devrait permettre de planter 2000 arbres et 250 arbustes de plus en 2023.

Le projet-pilote Collectif Canopée sera doté d'un budget d'un demi-million de dollars.

Il doit permettre de rallier plusieurs groupes environnementalistes afin d'aider la Ville à augmenter sa canopée. Un coup de main essentiel dans le contexte climatique actuel, selon les autorités municipales. De plus, la Ville souhaite bâtir des partenariats avec des promoteurs et entreprises privées afin de planter davantage d'arbres. Une telle entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval a été conclue le mois dernier.

On ne peut pas se permettre que ça ne fonctionne pas bien , précise Marie-Josée Asselin, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la foresterie urbaine. On met en place tous les moyens qu'il faut pour que ça fonctionne bien.

La Ville de Québec prévoit de planter 1200 arbres sur le campus de l’Université Laval. Photo : Radio-Canada

À l'heure actuelle, les employés municipaux plantent environ 11 500 arbres annuellement. Or, pour atteindre la cible des 130 000 arbres plantés en 2029, il faudrait en planter au moins 14 000 par année.

Ce retard n'inquiète pas l'administration municipale.

Entre 2021 et 2022, il y a eu une augmentation. En 2023, il va avoir une augmentation et on va s'en aller en augmentant le nombre de plantations , affirme Ghislain Breton, chef d’équipe en développement et aménagement du territoire à la Ville de Québec

Pas de « damage control »

Cette annonce survient au terme d'une semaine où l'administration municipale a été accusée de souffler le chaud et le froid au sujet du verdissement de la Capitale-Nationale.

Un boisé du secteur Les Saules a été entièrement rasé par un entrepreneur privé, alors même que la Ville entamait des démarches pour obtenir la désignation de région de biosphère de l’ UNESCO. Le maire Bruno Marchand s'est défendu en disant que le permis d'abattage des arbres avait été accordé par l'ancienne administration.

La Ville de Québec vise toujours à augmenter sa canopée de 32% à 35% d'ici 2025. Photo : Alain Caron

On est pas en "damage control". C'est une annonce qu'on voulait faire il y a un petit moment , a précisé la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la foresterie urbaine, la conseillère Marie-Josée Asselin, lors du dévoilement de l'annonce vendredi.

Elle affirme vouloir mieux communiquer les projets qui requièrent des coupes d'arbres auprès des citoyens.

L'opposition n'est toutefois pas convaincue. Le chef d’Équipe priorité Québec, Patrick Paquet, estime que l'annonce d'aujourd'hui sert surtout à verdir le bilan du maire Bruno Marchand.

Dans le fond c'est une belle annonce, mais on sait très bien qu'on les respectera pas les cibles , affirme Patrick Paquet.

Avec les informations d'Olivier Lemieux