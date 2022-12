L’ex-directeur des loisirs de Sainte-Anne-des-Monts coupable de vol et d’abus de confiance

L'ex-directeur des loisirs de la municipalité de Sainte-Anne-des-Monts, Michel Gosselin, a été reconnu coupable de vols de plus de 5000 $, d'escroquerie et d'abus de confiance au palais de justice de Matane, lundi dernier.

Il devra purger une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité. Il devra également rembourser plus de 22 000 $ à la municipalité dans un délai de sept ans.

M. Gosselin a été arrêté en octobre 2019 par les enquêteurs de l'Unité permanente anticorruption (UPAC). L'enquête, qui avait commencé en 2018, soit la même année où Michel Gosselin a été destitué, a dévoilé qu’il utilisait des sommes d'argent appartenant à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts à des fins personnelles.

« Ma réaction est plutôt indifférente, c'est un dossier qui remonte à 2018, donc c'est quelque chose qu'on avait mis aux oubliettes », a fait valoir le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, appelé à réagir à la nouvelle.

Dans un communiqué du Commissaire à la lutte contre la corruption, on peut lire que Michel Gosselin a profité de sa position de confiance afin de s'approprier des sommes d'argent comptant qui lui étaient remises et qui provenaient principalement d'activités liées à des tournois de hockey . Les faits reprochés se sont déroulés entre le 1er janvier 2015 et le 31 janvier 2019.

« Nous avions pris nos responsabilités à l'époque. Nous avions déjà démarré un processus administratif pour revoir les anomalies financières dans ce département », rappelle le maire Deschênes.

L'enquête de Revenu Québec a également permis de révéler que M. Gosselin a omis de remettre à l'État des taxes perçues sur des fournitures de sa municipalité. Il a donc été condamné à payer des amendes totalisant plus de 13 000 $ dans un délai de 60 jours.

Pour sa part, l’ UPAC se dit satisfaite de la décision prise par le tribunal. Ça montre que le travail d’équipe entre les policiers de l’ UPAC et des enquêteurs de Revenu Québec a porté ses fruits autant sur le plan criminel que pénal , soutient le porte-parole de l’Unité permanente anticorruption, Mathieu Galarneau.

Au moment de publier ces lignes, Revenu Québec n'avait pas donné suite à la demande d'entrevue de Radio-Canada.

Avec la collaboration de Marguerite Morin et de Pierre Chapdelaine de Montvalon