Un artiste autochtone de Moose Factory invité à la Semaine de la mode à New York

L'artiste Scott Wabano de Moose Factory, dans le Nord de l’Ontario, a reçu l’appel dont il rêvait depuis son plus jeune âge: une invitation à participer comme designer à la Semaine de la mode à New York, en février prochain.

C’est surréaliste pour être honnête. Mon rêve était de faire la New York Fashion Week avec ma ligne de vêtements, et de le faire à mon premier défilé de mode , lance Scott Wabano encore ému.

En début de semaine, le jeune homme a envisagé de décliner l’invitation, car les frais d'inscription s'élèvent à plus de 13 500 $ et un dépôt immédiat de 25 % de la somme est exigé.

Dans sa collection, Scott privillégie le noir de la tête au pied avec un clin d'oeil au régalia porté dans les pow-wow et les cérémonies. Photo : Avec la permission de Scott Wabano

Beaucoup de personnes croient qu’en recevant l'invitation tous les frais sont couverts […] Je dois payer les frais d’inscription, les frais de casting, le maquillage et les coiffures en plus. Je suis un jeune designer autochtone en début de carrière. Donc, financièrement, je ne pensais pas arriver à payer cette somme , raconte celui qui a été nommé la personne la mieux habillée en 2022  (Nouvelle fenêtre) par le Globe and Mail.

Sa publication a soulevé l’admiration dans sa communauté qui compte près de 10 000 abonnés sur Facebook et 50 000 sur Tik Tok.

Ils étaient beaucoup à m’encourager à y aller, et que c'était l’opportunité d’une vie. Vous savez, peu de créateurs sont invités à la Fashion Week de New York. J'ai donc reçu beaucoup de messages de personnes qui m'ont envoyé des liens vers différentes subventions et différentes entreprises pour m’aider à financer l’évènement.

Scott Wabano pose avec un morceau de sa collection. Photo : Avec la permission de Scott Wabano

Afin de réduire la facture du déplacement, Scott Wabano a tendu la main à sa communauté pour que les membres envoient leur candidature pour défiler. Il devra toutefois envoyer les frais de déplacement vers le Sony Music Hall avant le 11 février prochain.

En début de semaine, Scott Wabano faisait découvrir au Canada sa famille comme capitaine à l'émission Family Feud sur CBC. Photo : Facebook: Scott Wabano

Son souhait le plus cher serait de voir une équipe entière issue des Premières Nations en privilégiant des membres des communautés LGBTQ2S+.

Je veux surtout offrir cette opportunité aux jeunes autochtones bispirituels et queer qui veulent poursuivre une carrière dans le domaine de la mode.

Le designer est subjugué par la réponse de son public, déjà 150 courriels reçus, comprenant des portfolios et des photos.

En milieu de semaine, le designer annonçait qu'un donateur anonyme offrirait le vol et l'hébergement d'un jeune autochtone bispirituel et que l'appel aux candidats était ouvert à tous.

Jazz Moise de la Nation denée Clearwater River est finalement l'heureux élu, a-t-on pu lire dans une publication de Scott Wabano vendredi après-midi.

Jazz Moise représentera la marque de vêtement Wabano à New York en février prochain. Photo : Facebook: Scott Wabano

Le gagnant du concours qui s'identifie avec les pronoms il/lui peinait à retenir ses émotions. Non seulement je suis sélectionné pour participer à cet événement passionnant, mais mon vol et mon hébergement sont pris en charge par une âme incroyable que je ne remercierai jamais assez. Mon cœur est rempli de joie et de bonheur que je pleure des larmes de joie en écrivant ceci.

Des pow-wow à la plus grande scène de mode

Dès son plus jeune âge, Scott Wabano était trimballé d’un pow-wow à l’autre en Amérique du Nord. Dès l'âge de trois ans, il faisait la route pour montrer ses plus belles régalias dans des évènements de l’Ouest canadien et américain.

Dès son plus jeune âge, Scott Wabano multipliait les apparitions dans les journaux, magazines et pamphlet publicitaires. Photo : Avec la permission de Scott Wabano

Sa mère, une survivante de pensionnat pour Autochtones, voulait lui montrer l’importance de s’identifier avec fierté à la Nation Cri Waskaganish du territoire Eeyou Istchee.

Il raconte que c’est à un pow-wow qu’il a entendu pour la première fois la bispiritualité, une communauté à laquelle il s’est rapidement identifié. On se moquera de lui à l’école parce qu’il était trop féminin.

Scott s’échappe du monde en consultant des revues de mode, mais se désole de ne voir aucune voix autochtone, et je sais que les Autochtones sont les personnes les plus à la mode , dit-il.

Scott Wabano et sa mère partipant à un pow-wow. Photo : Avec la permission de Scott Wabano

Il cite en exemple sa grand-mère qui arrivait à faire des œuvres d’art avec de la peau d’orignal, qu’elle transformait en mitaine ou en mocassin et qu’elle vendait aux touristes.

À l’image de sa grand-mère, Scott Wabano recycle des matières pour les transformer en vêtements.

J’essaie vraiment de travailler avec des gens de l’industrie sur les pratiques durables qui sont déjà mises en place dans la mode, mais aussi en incorporant des pratiques autochtones plus traditionnelles et comment nous pourrions vraiment repousser les limites plus loin sur la durabilité dans la mode.

L’industrie de la mode est le deuxième secteur industriel le plus polluant au monde. Scott Wabano croit que c’est en travaillant avec plus d’Autochtones qu’on arrivera à réduire l’empreinte écologique.