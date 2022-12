Trudeau se défile sur la question des transferts en santé, tonnent Singh et Blanchet

Les chefs néo-démocrate et bloquiste, Jagmeet Singh et Yves-François Blanchet, reprochent tous deux à Justin Trudeau de ne pas avoir rencontré ses homologues provinciaux pour régler l'impasse des transferts fédéraux en santé. Ils en ont chacun parlé au micro d'Alec Castonguay à l'émission Midi info sur ICI Première, vendredi.

Le premier ministre canadien était attendu vendredi, à Montréal, pour une rencontre avec le premier ministre François Legault. Une rencontre destinée, notamment, à discuter des sommes versées par le fédéral aux provinces pour le secteur de la santé.

Mais Justin Trudeau, retenu à Ottawa par de mauvaises conditions météo, a reporté la rencontre à la semaine prochaine.

Aux yeux de Jagmeet Singh, le premier ministre canadien devrait déjà avoir rencontré tous ses homologues provinciaux pour discuter de transferts en santé. Qu'il ne l'ait pas fait est inacceptable , critique le chef néo-démocrate.

En entrevue vendredi, le chef néo-démocrate a demandé au premier ministre d'arrêter de se cacher parce qu'on est dans une crise vraiment sérieuse, une crise qui frappe les enfants .

C'est du jamais-vu ce qui se passe dans les hôpitaux pédiatriques comme Sainte-Justine, à Montréal, a-t-il poursuivi en ajoutant qu'au lieu de rencontrer les premiers ministres des provinces, au lieu d'écouter leurs inquiétudes et de trouver avec eux des solutions, Justin Trudeau se cache .

Le chef du Nouveau Parti démocratique à la Chambre des communes lors d'une intervention. Jagmeet Singh affirme que Justin Trudeau devrait accepter de rencontrer les provinces pour discuter de santé parce que la crise dans les hôpitaux pédiatriques est grave. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

« Un leader est quelqu'un qui cherche des solutions, et non pas des excuses. En ce moment, Justin Trudeau cherche des excuses. » — Une citation de Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada

Selon le chef du NPD, le gouvernement fédéral doit travailler avec les provinces comme un bon partenaire . Par exemple, face à la pénurie de main-d'œuvre qui contribue largement à la crise en santé, le fédéral peut aider sur le plan de la formation des travailleurs, notamment ceux provenant de l'étranger qui doivent faire reconnaître leurs compétences, dit M. Singh.

L'impasse qui prévaut dans le dossier fait obstacle à la recherche de solutions dans cette crise, déplore le chef néo-démocrate, pour qui c'est inacceptable .

Vendredi dernier, les premiers ministres des provinces et des territoires ont de nouveau réclamé de rencontrer leur homologue fédéral. Nous avons commencé à partager les coûts 50-50, a déclaré la première ministre du Manitoba. Nous devons discuter de cette question et le maintenir à 35 %, à long terme.

Pour Ottawa, toute augmentation éventuelle des montants versés aux provinces devra être accompagnée d'une participation de ces dernières à un système national de partage de données en santé.

De plus, Ottawa réclame des provinces une reddition de comptes, en quelque sorte : On a besoin de démontrer des résultats concrets , avait insisté Justin Trudeau l'été dernier.

Au sujet du partage des données, Jagmeet Singh dit que le gouvernement fédéral ne doit pas imposer ni forcer les provinces . La santé étant de compétence provinciale, ce sont les provinces qui gèrent les dossiers en santé, rappelle-t-il.

En revanche, l'idée de transparence en est une avec laquelle les Québécois et les Canadiens sont d'accord , affirme M. Singh. On veut avoir les garanties que ces fonds vont aider les gens , et qu'on les utilisera dans le respect des lois et des principes selon lesquels le système de santé canadien doit rester public, et son accès, universel. Je pense que c'est raisonnable , conclut-il.

Le levier de l'entente de soutien

Lundi dernier, pour témoigner de son impatience dans le dossier des transferts en santé, le chef néo-démocrate a brandi la menace d'un retrait de son parti de l'entente de soutien et de confiance signée avec les libéraux.

Cette entente prévoit notamment que le Nouveau Parti démocratique (NPD) appuie le gouvernement libéral minoritaire sur des votes clés aux Communes, afin de ne pas provoquer le déclenchement d'élections d'ici 2025. En échange, les libéraux ont promis de faire progresser des dossiers considérés comme prioritaires par les néo-démocrates, dont, justement, les soins de santé.

À Midi info, vendredi, Jagmeet Singh n'a pas exclu de rompre l'entente... mais il n'est pas prêt à s'y résoudre. On va utiliser cette entente, et notre pouvoir dans ce gouvernement minoritaire, pour forcer le gouvernement à faire ce qu'il faut pour protéger ce système.

« Mon but est de forcer le gouvernement à agir, au lieu de trouver une excuse pour forcer le gouvernement à déclencher une élection. C'est une nuance importante : je mets de la pression sur les épaules du gouvernement. » — Une citation de Jagmeet Singh, chef du NPD du Canada

Jagmeet Singh affirme que son parti a joué un rôle dans la décision du gouvernement libéral de doubler le crédit pour la taxe sur les produits et services pendant six mois. Il affirme aussi qu'en adoptant la Prestation dentaire couvrant les soins chez le dentiste pour les enfants et l'Allocation pour le logement, le gouvernement a pris en considération les priorités du NPD.

Selon M. Singh, l'entente n'a pas eu pour effet de reléguer le NPD dans l'ombre des libéraux. Au contraire, objecte-t-il : les médias en parlent et les gens s'intéressent à ce qu'on fait, ils s'intéressent à l'entente en général.

Le premier ministre Justin Trudeau et le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, ont tous deux décliné l'invitation de l'émission Midi info à dresser le bilan de leur année parlementaire.

On est prêts , dit Yves-François Blanchet

La fin de l'entente entre le gouvernement Trudeau et le NPD n'entraînerait pas la chute du gouvernement le lendemain matin , a affirmé Yves-François Blanchet en entrevue à Midi info.

L'opposition officielle, formée par les conservateurs, vote contre le gouvernement, c'est la tradition , dit-il. Nous, si ce n'est pas bon pour le Québec, on va voter contre.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, lors d'une intervention à la Chambre des communes. Selon lui, des élections fédérales pourraient être déclenchées à l'automne 2024. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

« Moi, je ne sens aucune espèce d'obligation pour [faire] tenir un gouvernement debout. S'il s'enfarge, il s'enfargera, ce sera son problème. » — Une citation de Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

M. Trudeau peut décider quand bon lui semblera de déclencher des élections, ajoute le chef du Bloc, qui voit l'automne 2024 comme la vraie fenêtre sur des élections fédérales.

Nous, on sera prêts dans toutes les circonstances [à tenir des élections] , dit M. Blanchet.

Les transferts en santé, c'est pas une grosse affaire à négocier , tranche le chef bloquiste qui reproche, lui aussi, à Justin Trudeau de ne pas avoir rencontré ses homologues provinciaux.

Une rencontre, ça ne se refuse pas dans le contexte des transferts en santé : "Va les voir, dis-leur non si tu veux, mais va les voir, fais quelque chose!"

Yves-François Blanchet qualifie le comportement du premier ministre canadien dans ce dossier de grossier, de pas très modeste , comme s'il était le supérieur de ses homologues des provinces, dit-il.