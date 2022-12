COVID-19 : une Albertaine se plaint de ne pas avoir accès au Paxlovid durant sa maladie

Quand Patricia Johnston, une Edmontonienne de 72 ans, a récemment eu la COVID-19, elle a demandé une prescription de Paxlovid, ce qui lui a été refusé. Elle raconte que juste après ce refus, les symptômes de la maladie ont empiré, et dénonce des critères de prescription trop restrictifs.

Ce traitement oral contre la COVID-19 permet de réduire les complications de la maladie, s’il est pris dans les cinq premiers jours de l’apparition des symptômes. Patricia Johnston a demandé le traitement trois jours après leur apparition. La COVID-19 est brutale et je voulais me protéger , dit-elle.

Elle dit que son médecin ne lui a pas prescrit de Paxlovid, car elle ne remplissait pas les critères de la province. L’antiviral est donné aux patients de sa tranche d'âge ayant un système immunitaire déjà compromis par au moins deux autres maladies chroniques.

Comme elle ne remplissait pas les critères de prescription de la province, Patricia Johnston, 72 ans, n'a pas reçu de traitement de Paxlovid. Photo : Patricia Johnston

Selon la septuagénaire, les critères de prescription du Paxlovid sont trop restrictifs en Alberta. En comparaison, en Ontario, il peut être prescrit à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans, quelle que soit leur condition médicale.

Au début de l’infection, Patricia Johnston se souvient avoir eu des symptômes communs, tels que la toux, mais par la suite son état de santé s’est détérioré. Elle a, entre autres, souffert de violents maux de tête et de déshydratation à cause de problèmes gastriques : J’étais très très malade.

Je suis allée aux urgences, car je souffrais de nausées, de vomissements et de vertiges , complète Patricia Johnston.

« J’étais terrifiée. » — Une citation de Patricia Johnston, 72 ans

Après avoir quitté les urgences, son état de santé ne s’est pas amélioré. Elle dit avoir été malade pendant au moins un mois, même si ses tests à domicile étaient négatifs.

Je pense que la décision de prescrire ou non le Paxlovid à un patient doit être prise par le médecin et son patient. Il devrait certainement y avoir des critères, mais la décision devrait revenir au médecin. Le gouvernement ne devrait pas être impliqué , dit-elle.

Le ministre albertain de la Santé, Jason Copping, a refusé la demande d’entrevue de CBC/Radio-Canada.

Du côté du fédéral, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de l'agence de la santé publique du Canada, a reconnu lors d’un breffage avec des reporters que le déploiement du Paxlovid n’a pas été parfait au pays.

Nous pouvons faire plus de sensibilisation et former les professionnels de la santé , a déclaré la Dre Tam.

Elle rappelle que le traitement réduit de façon significative le nombre des hospitalisations et des morts parmi les personnes considérées à risque de développer de graves complications en lien avec la COVID-19.

L’Alberta a reçu plus de 86 000 boîtes de Paxlovid. Lundi, cet antiviral avait été prescrit à environ 10 200 Albertains.

Avec des informations de John Paul Tasker