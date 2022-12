Racisme systémique : pas d’enquête publique sur le racisme envers les Autochtones

La commissaire sur le racisme systémique du Nouveau-Brunswick avance qu’un grand nombre de Néo-Brunswickois, y compris les dirigeants politiques, ne comprennent pas clairement ce qu’est le racisme systémique et ses répercussions. Dans son rapport final, elle prône une relation d’égal à égal envers les communautés autochtones, sans toutefois recommander une enquête publique sur le racisme systémique envers les Autochtones.

Manju Varma a déposé son rapport final  (Nouvelle fenêtre) vendredi à Fredericton, qui met de l’avant 86 recommandations visant à lutter contre le racisme systémique au Nouveau-Brunswick. Même si le concept semble mal compris, elle reconnaît que la majorité des Néo-Brunswickois croit que la lutte contre le racisme dans la province devrait être une priorité.

Il y a des fonctionnaires qui comprennent ce qu'est le racisme systémique, en fait ça m'a donné de l'espoir, mais je trouve que le leadership ne comprend pas qu'est-ce que c'est le racisme systémique , explique-t-elle.

Pas d’enquête publique sur le racisme systémique

Les chefs des Premières Nations du Nouveau-Brunswick demandent depuis deux ans la tenue d’une enquête publique sur le racisme systémique, qui touche particulièrement les membres de leurs communautés.

Le rapport de vendredi n’en fait finalement pas la recommandation.

Peut-être, dans l'avenir, il y aura une occasion de voir une enquête plus significative, plus ciblée, les groupes différents, je ne sais pas, ça c'est une question pour l'avenir , dit la commissaire.

Le rapport propose toutefois de nombreuses stratégies pour tenter de lutter contre ce racisme envers les communautés autochtones, telles que l'annulation de la directive limitant les reconnaissances territoriales, la reconnaissance des langues autochtones comme les premières langues du Nouveau-Brunswick, et l'augmentation du financement aux programmes d'immersion en langue autochtone.

Manju Varma affirme que le gouvernement doit avoir une meilleure compréhension du concept de nation à nation . Elle explique qu’une personne non autochtone rencontrée lors des consultations était d’avis que le gouvernement négocie avec les dirigeants autochtones comme il négocie avec le SCFP ou avec un entrepreneur pour la prestation d’un service gouvernemental.

Pas assez fort

Le chef de la Première Nation de Pabineau, Terry Richardson, est d’avis que la commissaire a ciblé plusieurs recommandations importantes, en particulier au niveau de la protection des langues autochtones. Cependant, l’enquête publique sur le racisme envers les Autochtones aurait dû se retrouver dans le rapport.

Terry Richardson, chef de la Première Nation de Pabineau (archives) Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Pour moi, c'était pas assez fort, il manque des choses ça, c'est sur. Mais elle a mis en point aussi que c'est le gouvernement qui a perdu la balle et ils étaient pas là pour faire l’enquête quand c'était supposé être fait, ça fait deux ans , dit-il.

Terry Richardson attend de voir avec impatience ce qu’il adviendra de ces recommandations.

J’ai vu des rapports, des rapports, des rapports, et j’espère que ça sera pas un autre rapport qui va être mis sur une tablette à quelque part ou mis à côté dans un dossier et rien ne va être fait. J’espère que le gouvernement va prendre ça en note et va commencer à faire des changements qui sont nécessaires pour unifier cette province.

Rappelons qu’en avril dernier, la commissaire aurait évoqué cette enquête publique dans un rapport provisoire. Cette recommandation aurait été retirée à la suite d’une rencontre avec le premier ministre Blaine Higgs.

Les chefs mi’kmaq de la province, qui avaient reçu une copie de ce rapport, l’ont rendu public, en disant craindre que le gouvernement s’ingère dans le processus. Ils ont alors décidé de claquer la porte et de ne plus participer aux consultations menées par Manju Varma. Fredericton avait nié toute ingérence politique.

Un organisme permanent, les leaders politiques doivent en faire plus

Dans ce rapport, la commissaire Varma affirme aussi que plusieurs groupes qui luttent contre le racisme systémique soutiennent activement la création d’un organisme permanent pour préconiser la lutte contre le racisme .

La commissaire propose donc la création d’un tel organisme et la nomination d’un responsable au niveau de commissaire ou de sous-ministre.

Elle croit aussi que tout passe par la sensibilisation des dirigeants et des élus à la signification du racisme systémique et à l’importance de leur donner la responsabilité de sensibiliser leurs équipes.

Voici quelques-unes des recommandations : Réorganiser, simplifier et coordonner les services pour les nouveaux arrivants;

Obliger les organismes professionnels auto-réglementés à simplifier leurs processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers et à les rendre équitables;

Créer des initiatives de sensibilisation du public pour réduire le fossé entre les communautés francophones et anglophones;

Obliger les organismes de sport à avoir une politique antiraciste;

Mettre sur pied un groupe de travail sur l’élimination du racisme systémique dans les services de police du Nouveau-Brunswick;

Rendre obligatoire la collecte de données sur la race au sein des hôpitaux;

Rendre obligatoires les perspectives antiracistes dans le plan d’amélioration de l’école.

Le gouvernement visé

Dans son rapport, la commissaire Varma cite en exemples certains événements survenus récemment dans la province qui peuvent être considérés comme du racisme ou de l’injustice.

Pensez au nombre de médecins et d'infirmiers formés à l’étranger qui ne peuvent trouver un travail important au Nouveau-Brunswick, même si notre système de santé souffre d’une pénurie de main-d'œuvre , dit-elle.

Pensez à l’identité raciale des deux dernières personnes qui ont été tuées par la police au Nouveau-Brunswick , ajoute-t-elle en faisant référence à Chantel Moore et Rodney Levis, deux Autochtones tués par la police dans la province en 2020.

Pensez à l’absence de réponse opportune aux recommandations de l’examen de 2021 de la Loi sur les langues officielles .

Au-delà de ces exemples, la commissaire souligne que le problème vient de plus haut.

Ma préoccupation concerne les dirigeants, mais pas tous les dirigeants , écrit-elle, en précisant qu’elle a rencontré plusieurs travailleurs de la fonction publique déterminés à travailler sur des initiatives pour lutter contre le racisme.

Toutefois, elle explique que deux ministres ont reporté leurs rencontres avec elle, qu’un seul député a communiqué avec le Bureau de la commissaire sur le racisme systémique pour lui proposer son aide et qu’un seul candidat à la course du Parti libéral l’a contacté pour discuter de racisme systémique.

Je suis également déroutée de constater que les recommandations du rapport de la révision de la Loi sur les langues officielles n’ont pas reçu le respect qu’un tel travail mérite , ajoute la commissaire.

Joindre les gestes à la parole

Manju Varma ne se fait pas d’illusion. On m’a demandé à plusieurs reprises ce qu’il adviendra de mon rapport. Quelle est l’étape suivante? Je ne le sais pas , écrit-elle.

La commissaire espère que le gouvernement de Blaine Higgs y donnera suite et voit même plus loin. Elle recommande au gouvernement de fournir une mise à jour trimestrielle publique sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport.

Avec des renseignements de Michel Corriveau