La santé reléguée au second plan à la COP15 sur la biodiversité

Au moment où les délégués sont plongés dans le dernier blitz de négociations du cadre mondial sur la biodiversité, une coalition de pays a proposé jeudi dernier l'ajout d'une mention qui met l'accent sur le lien entre la nature et la santé. Le texte débattu ces derniers jours à Montréal est appelé à devenir l'accord de référence pour la biodiversité dans les prochaines années.

Certains participants ont plaidé pour l'ajout d'une nouvelle cible spécifique pour la santé, mais faute de temps pour en débattre, les discussions risquent d'aboutir, au mieux, à l'inclusion d'un libellé dans le préambule du cadre mondial.

Plus qu'une simple reconnaissance, ce serait pourtant intéressant d'en faire l'un des objectifs du cadre pour être capable de suivre son application , estime la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille et présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement.

« Je pense que c’est absolument nécessaire que le lien entre la santé humaine et la biodiversité s’illustre de façon explicite dans le texte. » — Une citation de Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement

Selon Omnia El-Omrani, envoyée de la jeunesse pour la COP27 et étudiante en médecine à l'Université Ain Shams, au Caire, les pays ne s'entendent pas sur le concept d' une seule santé , pourtant reconnu par la Convention sur la diversité biologique. Cette approche reconnaît l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes où êtres humains et animaux coexistent.

Omnia El Omrani a participé à quatre COP pour la climat. La COP15 est sa première Conférence des parties sur la biodiversité. Photo : Radio-Canada

Mme Omrani, qui a suivi l'évolution des discussions, déplore l'absence de progrès sur cette question. Les débats sur la santé, prévus pour la première semaine de la COP15, ont été repoussés jusqu'aux derniers jours de négociations, dit-elle.

Un rôle à reconnaître

Quoique mentionné dans les premières versions du cadre mondial, le lien entre la biodiversité et la santé se trouve dilué dans les nombreuses mesures. Et le rôle des spécialistes de la santé est à peine évoqué.

Dans un article publié en novembre dernier, la Dre Melissa Lem lançait un appel à l'intégration du secteur de la santé dans le cadre mondial. On y énumère une liste de différents acteurs clés, comme les entreprises, le monde universitaire, les peuples autochtones, les femmes... mais la santé n'y figure pas du tout! s'étonne-t-elle.

C'est choquant quand on pense à l'impact que la biodiversité a sur notre santé , ajoute la Dre Lem, qui préside de son côté l'Association canadienne des médecins pour l'environnement.

La proximité avec la nature, rappelle-t-elle, réduit les risques de maladies, d'hypertension et de détresse psychologique, en plus de diminuer la sensation d'isolement.

« Il faut qu'on mentionne le secteur de la santé parce que nous voulons aider et nous voyons les effets des changements climatiques et de la perte de la biodiversité sur nos patients. » — Une citation de Dre Melissa Lem, présidente de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement

Préserver la biodiversité pour rester en santé

Depuis le début de la COP15, les discussions ont surtout porté sur la protection du territoire et des animaux, ainsi que sur les ressources à mobiliser pour soutenir les pays en développement, mais la santé a peiné à se tailler une place dans le programme, selon les experts qui ont parlé à Radio-Canada.

J'ai l'impression qu'on a de la difficulté à avoir la conversation sur ce que représente le déclin de la biodiversité pour la santé humaine , avance la Dre Pétrin-Desrosiers.

Lors de conférences données à la COP15 en marge des négociations, des spécialistes ont pourtant insisté sur l'importance d'aborder la crise de la biodiversité à travers le prisme de la santé, notamment en favorisant les solutions fondées sur la nature. Ces actions, qui visent à gérer de manière durable les écosystèmes naturels, permettent à la fois de lutter contre les changements climatiques et d'assurer le bien-être humain.

La Dre Claudel Pétrin-Desrosiers est la présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Photo : Radio-Canada / Valérie Boisclair

La proximité des espaces verts, des poches de biodiversité en milieu urbain ont tellement de bénéfices! lance la Dre Pétrin-Desrosiers, qui cite notamment la réduction de la pollution, des effets de la chaleur, ainsi que l'augmentation du sentiment de collectivité.

« Dans les quartiers les plus verts, on voit généralement de plus faibles taux de diabète, de maladies cardiovasculaires, de TDAH et de démence. » — Une citation de Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement

À l'heure où le monde entier émerge de la pandémie de COVID-19, les experts de la santé appellent les délégués réunis à Montréal à reconnaître les impacts sur la santé humaine du déclin de la biodiversité et de l'accélération des changements climatiques.

Comme le rappelait la secrétaire de direction de la Convention sur la diversité biologique, Elizabeth Maruma Mrema, à l'aube de la COP15, ces phénomènes augmentent le risque de propagation de maladies infectieuses.