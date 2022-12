Pas de bloc opératoire ni d’obstétrique à Sainte-Anne-des-Monts jusqu’à lundi

Le service ne sera pas accessible à compter de 15 h 45, vendredi, et ce jusqu'à lundi matin, en raison d'un manque de main-d'œuvre.

L'urgence de l'hôpital demeure ouverte durant la fin de semaine, mais les personnes nécessitant une opération devront être transférées à l'hôpital de Matane.

On a un défi, c’est la pénurie de ressources infirmières. On regarde avec les équipes toutes les personnes qui peuvent aller dans les secteurs principaux pour que les personnes formées puissent donner le service , indique Johanne Méthot, directrice des soins infirmiers au CISSS de la Gaspésie.

« Notre défi, c’est quand on a fait tout le tour à l’interne et auprès de la main-d'œuvre indépendante et qu’on n’a personne. » — Une citation de Johanne Méthot, directrice des soins infirmiers au CISSS de la Gaspésie

Lors d'une fin de semaine régulière, il y a en général une intervention ou moins au bloc opératoire de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, selon le CISSS de la Gaspésie.

Face cette situation, le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, demeure serein.

On ne souhaite jamais avoir d'interruption de service. Mais je regarde ce qui se passe un peu partout au Québec, voire même à Matane, et les interruptions de service sont quand même fréquentes.

« Est-ce que c'est décourageant? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on peut faire mieux? Peut-être. » — Une citation de Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

Simon Deschênes indique avoir confiance en l'avenir.

On s'en va vers des eaux meilleures dans les prochaines semaines et les prochains mois au niveau du recrutement de la main-d'œuvre , assure-t-il.

L'obstétrique referme

Le service d'obstétrique de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts sera lui aussi affecté par les problèmes de personnel au bloc opératoire. Le département, qui a rouvert le 8 décembre alors qu'il était fermé depuis la mi-octobre – aussi en raison du manque de personnel – sera lui aussi inaccessible, pour des raisons de sécurité, en cas de complications lors d'un accouchement, précise le CISSS .

Si une patiente en travail nécessite une césarienne, on a pas de bloc opératoire. C’est la seule et unique raison. On ne sait jamais comment un accouchement va se dérouler , explique Johanne Méthot.

Seule une femme de la région est concernée par la fermeture de l’obstétrique durant la fin de semaine, selon Mme Méthot.

N’eût été la fermeture du bloc opératoire, on avait couvert les blocs de travail à l’obstétrique , ajoute-t-elle.