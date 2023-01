Nathan Landry, ce lanceur qui ne rêvait pas aux Ligues majeures

Dans le monde du sport comme dans la vie, « tout vient à point à qui sait attendre » peut sembler un cliché facile pour parler de persévérance. Mais cette expression sied parfaitement à Nathan Landry, un rare joueur de la Mauricie—Centre-du-Québec repêché dans les Ligues majeures de baseball, qui se prépare à participer à son premier camp professionnel. Et qui, parallèlement, aime répéter haut et fort « qu’on n'a pas tous besoin d'avoir le même parcours pour réussir dans la vie. »

Certains pourraient penser que la vie du Victoriavillois de naissance et Trifluvien d’adoption a changé le 19 juillet 2022, quand il a entendu son nom au 15e tour du repêchage. Certes, le releveur gaucher est très heureux que les Red Sox de Boston aient fait de lui le 459e choix de l’encan annuel. Mais cette sélection devient plutôt la manche suivante dans son parcours atypique. Une voie non tracée d’avance qui peut même servir de motivation, comme lorsqu’il s’adresse à des jeunes.

On me dit beaucoup : tu as été repêché, est-ce un exploit pour toi? Oui, c'est intéressant, mais dans ma tête, j'ai encore beaucoup de chemin à gravir, et on dirait que ça fait juste commencer pour moi. Je veux le voir comme le début, et justement, voir, en tant que joueur, jusqu'où je peux aller, tout en travaillant fort 24/7, 12 mois par année , raconte-t-il humblement.

Nathan Landry n’est pas de ceux qui tombent amoureux d’un sport avant même de savoir marcher. Comme des milliers de Québécoises et de Québécois, c’est sur des patinoires qu’il a passé sa petite enfance, jusqu’à ce qu’il découvre le baseball, au début de l'adolescence.

Je n’ai pas l'histoire classique que tu commences à 5 ans. J'ai grandi plus au hockey et c'est à l'âge de 12 ans que j'ai dit à ma mère que je voulais commencer le baseball. J'ai commencé dans les petites ligues. Je n'étais même pas dans un sport-études baseball , se souvient-il.

Et il n’a pas occupé la position de lanceur avant sa troisième année. Après mon premier match, je ne voulais pas y retourner. J’ai dit : je n’aime pas ça, c’est terminé pour moi! , avoue-t-il.

Et pourtant! Vers l’âge de 16 ans, il retourne au monticule et le déclic commence à se produire. Et s’en suivent un déménagement à Trois-Rivières, des études au Collège Laflèche et cinq saisons avec l'équipe junior des Aigles. Mais le rêve des Ligues majeures de baseball était bien loin d’envahir ses nuits. Même quand il est parti dans le Midwest américain rejoindre les Tigers de l’Université du Missouri.

« Je n'ai jamais vraiment pensé à ça avant ma deuxième ou troisième année aux États-Unis. Je dirais que ça n'a jamais vraiment été dans ma tête. J'ai tout le temps été un passionné de baseball. J'aimais ça, être sur le terrain. On parle beaucoup de rêves plus tard, je pensais plus à mon match présent. J'avais 19 ans quand je suis parti aux États-Unis pour la première fois... Il y en a, le repêchage, c'est à 17, 18 ans. Moi, ça s'est passé à 23 ans, parce que j'ai un parcours un peu différent, mais je suis très content de ce parcours-là, parce que j'étais plus mature physiquement et mentalement pour y aller. » — Une citation de Nathan Landry, lanceur gaucher

L’importance des études

D'ailleurs, de son année 2022, il ne retient pas uniquement sa sélection au repêchage par les Red Sox. Il vient de terminer, à distance, son baccalauréat en Administration des affaires.

Ça faisait partie un peu de l'entente avec les Red Sox, moi, je trouvais très important de finir l'école. Je veux toujours préparer le plan B, j'espère jouer au baseball professionnel le plus longtemps que je peux, mais l'école, c'est un bagage qui a toujours été important pour moi , relate-t-il.

Il insiste pour répéter que son parcours scolaire l’a aidé dans son cheminement sportif. J'ai tout le temps aimé ça, étudier. Cette éthique de travail, cette discipline, être à tes affaires, avoir un horaire chargé et être capable de remettre tes travaux à temps, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé , réitère-t-il.

Avec son diplôme en poche, il pourra mettre le cap sur son plan A. À la fin de l’hiver, il vivra son premier camp préparatoire, à Fort Myers en Floride.

Lors de notre rencontre, il revenait de Seattle, où il retournera, après les Fêtes, pour poursuivre sa préparation en vue de son premier camp professionnel, à la fin de l’hiver. Juste derrière lui, une grande photo recouvre le mur de l’espace bistro de Baseball 360, une image intérieure du Fenway Park, sur laquelle on peut justement voir un lanceur gaucher. Une affiche prémonitoire? Peut-être , reconnaît-il en souriant!

Quand il est à Trois-Rivières, Nathan Landry passe la majeure partie de son temps au centre Baseball 360, autant pour lancer que pour entraîner des jeunes joueurs. Cette murale, il la voit presque quotidiennement. Photo : Radio-Canada

La marche pourrait être longue, puisque les étapes sont nombreuses avant d’atteindre les majeures, mais il est prêt pour ce jeu de patience. Je suis, comme on dit en anglais, dans le Complexe League, qui est la ligue des recrues, ensuite tu as le A, le A fort, le AA, le AAA et les majeures. Je m'en vais là, je veux jouer le plus longtemps possible professionnellement. Si ça arrive dans 8 ans, dans 3 ans, tant mieux. Je pense qu'on a tout le temps une fenêtre, et quand elle va s'ouvrir, je vais saisir l'opportunité. Peu importe la journée, peu importe le moment, j'ai tout le temps amené la même énergie sur le monticule, pis ça, ça ne changera jamais, peu importe le niveau , enchaîne le releveur gaucher.

Un coup de circuit pour le baseball régional

Le président des Aigles de Trois-Rivières, René Martin, s’enthousiasme rapidement à la simple mention du nom de Nathan Landry. C'est un être humain exceptionnel, c'est un gars qui est très, très généreux. J'ai hâte que son histoire soit connue, parce que ce n'est pas un chemin pareil comme tous les joueurs de baseball , décrit-il.

Le président des Aigles de Trois-Rivières, René Martin Photo : Radio-Canada

À ses yeux, au-delà de l’aspect sportif rarissime que le lanceur est en train d’accomplir, c’est la personnalité de l’homme qui lui permet de se démarquer. Il va voir des matchs, il s'entraîne sérieusement, toute la persévérance qu'il a pu avoir pour atteindre son objectif, c'est sûr que c'est vraiment super le fun, et je trouve ça inspirant pour d'autres jeunes lance-t-il.

Et il est convaincu que c’est tout le baseball de la Mauricie—Centre-du-Québec qui en sortira gagnant. Il y a eu Raphaël Gladu, repêché par les Mets de New York il y a quelques années, et maintenant Nathan. Et qu'il soit rendu là, c'est sûr que ça dit à tout le monde qu'on est capable. Moi, je le dis, d'après moi, un jour, il va jouer avec les Red Sox de Boston, et je serais vraiment content pour lui. Le succès, des fois, tu voudrais choisir à qui tu veux le donner, et lui, c'est oui , poursuit-il.

Recevoir, et redonner

Si les éloges sont nombreux à son égard, Nathan Landry se montre très reconnaissant envers tous ceux qui lui ont permis de progresser. Quand on lui demande si une personne a fait la différence dans sa vie, il répond d’emblée j’en prends de tout le monde. Et il énumère une longue liste d’entraîneurs, de ses premières années dans le baseball local à Victoriaville, en passant par le Collège Laflèche, ses collègues et partenaires d’entraînement de Baseball 360, et plus récemment, la formation junior des Aigles.

Nathan Landry a livré une première conférence devant des élèves trifluviens en décembre. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Il n’a donc pas hésité une seconde lorsque René Martin lui a proposé de partager son parcours à un groupe d’élèves de l’école secondaire des Pionniers, même s’il n’avait aucune expérience dans ce type de conférence.

« De redonner, c'est important, parce que je me dis qu'il n'y en a pas beaucoup à qui c'est arrivé au Québec. Je me dis que si ça peut aider une ou deux personnes de plus, ça va être exceptionnel. Mais aussi, je le fais pour partager que peu importe tes buts dans la vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans le monde du sport, que ce soit au niveau du travail, peu importe la sphère, je pense qu'on a chacun notre parcours, et qu'on n'a pas tous besoin d'avoir le même pour réussir dans la vie. » — Une citation de Nathan Landry, lanceur gaucher

En invitant le jeune releveur, Karine Beaudoin a voulu donner une source de motivation aux élèves de la première à la cinquième secondaire inscrits dans la concentration Sports Plus de l’école des Pionniers. La conférence devient un prétexte pour transmettre un message, estime l’enseignante en art dramatique et en méthodologie de travail.

Je trouvais important d’inviter Nathan pour parler de motivation. Quand tu as des rêves, il faut les encourager. On a tous des petites embûches dans la vie, mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer à être motivé. Quand on a un but dans la vie, quand on travaille fort, on réussit , souligne l’enseignante.

Dans l’auditorium, la centaine d’élèves accueillent l’athlète avec des applaudissements. Ils écoutent le récit de celui qui n’est guère plus vieux qu’eux. Et son message, il le livre de la même façon qu’il vit chaque journée : avec passion. C’est un mot important qui va revenir dans cette conférence, parce que c’est ça qui va te permettre d’accomplir ce que tu veux dans la vie insiste-t-il.

Quand Nathan Landry partira, dans les prochaines semaines, à destination de son premier camp professionnel, il apportera dans ses valises un bagage supplémentaire : celui d’être devenu, avec sa persévérance et sa passion contagieuses, une source d’inspiration pour plusieurs adolescentes et adolescents, qui le verront, peut-être un jour, sur le monticule du Fenway Park de Boston.