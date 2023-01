Destination Oxford : un Trifluvien remporte la prestigieuse bourse Rhodes

Le jeune homme de 21 ans étudie au baccalauréat en relations internationales et droit international de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il était toujours sur un nuage lorsque Radio-Canada l’a rencontré sur son campus universitaire, quelques semaines après la grande annonce.

C’est sûr qu’il y a de la fierté, parce qu’il y a du travail en amont. Il y a des entrevues, un lourd processus de sélection. J'ai passé toute la journée à attendre l'appel fatidique. C'est tellement stressant que tu ne fais pas grand-chose de ta journée. Moi j'étais en pyjama à ma table à manger, et BAM!... On m'appelle. J'ai failli tomber en bas de ma chaise , s’est-il exclamé.

Clovis Lachance fait partie des 11 Canadiens récipiendaires de la bourse de la Fondation Cecil-Rhodes. Photo : Clovis Lachance

Le jeune homme rejoint le club sélect des boursiers Rhodes aux côtés de personnalités influentes telles que Paul Gérin-Lajoie, l’ex-président des États-Unis, Bill Clinton et Patrick Pichette, qui fut jusqu’à récemment président du conseil d’administration de Twitter.

Fondée en 1902, il s’agit de la plus ancienne bourse de recherche internationale, soutient la Fondation Cecil-Rhodes. Seuls 11 étudiants canadiens sont choisis chaque année.

Je pense que ce qui m'a démarqué, c'est que je ne suis pas qu'un parleur, j'ose agir sur les causes qui sont importantes pour moi , estime Clovis Lachance.

Chose certaine, sa feuille de route déborde d'implications académiques, communautaires et politiques. Il s’implique notamment auprès de l'association des étudiants de son programme et de la Clinique internationale de défense des droits humains de l’ UQAM .

En vue des élections provinciales de 2022, il s’est rendu dans des écoles secondaires et des maisons des jeunes pour y donner des ateliers sur l'importance de la participation citoyenne.

La base des luttes, c'est de renseigner les gens sur les enjeux. Quand j'ai constaté en 2021 que les 18 à 34 ans, c'était la tranche de population qui votait le moins aux élections alors que c'est leur futur qui allait être déterminé par les élections, je me suis dit : ''ça n'a pas de bon sens, il faut agir et rencontrer les électeurs et futurs électeurs pour leur dire qu'est-ce qui va mal en politique et qu'est-ce qui pourrait aller mieux'' , a-t-il raconté.

Le jeune homme a d’ailleurs prêté main-forte au député solidaire Haroun Bouazzi et au candidat Steven Roy Cullen lors de la dernière campagne électorale québécoise.

Clovis Lachance en compagnie de Steven Roy Cullen. Photo : Clovis Lachance

Oxford, un levier pour transformer la société

Clovis Lachance poursuivra son éducation à la maîtrise en relations internationales à Oxford. Rêvant d’un avenir plus équitable pour tous, il espère y acquérir des outils qui lui permettront de lutter pour la justice sociale et environnementale.

L’environnement qu’Oxford a à offrir peut m’apporter beaucoup. C’est d’étudier avec les meilleurs professeurs au monde, mais c’est également d’étudier avec des étudiants allumés qui eux aussi ont cette fibre de vouloir changer les choses. C’est un outil qui va me permettre de revenir avec de plus grandes connaissances pour mener à bien les luttes que j’ai déjà commencées , se réjouit-il.

Crise du logement, changements climatiques et conciliation avec les peuples autochtones sont autant d’enjeux qui lui tiennent à cœur. Mais ce sont surtout les inégalités croissantes qui arrivent en tête de liste de ses préoccupations.

C’est le contraste entre les personnes les plus pauvres et les plus riches qui m’écœure. Ce n’est pas normal qu’un de mes amis n’ait pratiquement rien mangé au secondaire tandis que d’autres ne savent plus quoi faire de leur argent, s’achètent une troisième voiture et vivent dans des maisons immenses. C’est tellement un portrait triste de notre société , déplore-t-il.

L’étudiant est convaincu qu’il reviendra dans la province une fois diplômé, prêt à agir pour façonner la société de demain. C'est sûr à 100 % que je reviens au Québec. C'est important pour moi de m'impliquer pour changer les choses ici. Bien sûr, je vais encore m'impliquer pour des initiatives qui ont une portée internationale, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire au Québec.

De quelle façon compte-t-il agir? Comme avocat, enseignant ou politicien, le futur diplômé d'Oxford ne ferme aucune porte.