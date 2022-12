Une mère saskatchewanaise raconte ses déboires en raison de la pénurie de lait maternisé

Elle est devenue bleue et a commencé à s'étouffer. Elle n'arrêtait pas de vomir. Nous avons dû nous rendre au service des urgences. On nous a dit que les acides de son estomac et le lait maternisé ne se mélangent pas correctement , affirme Kieran Gibson en expliquant que ses trois enfants souffrent d'un retard de croissance, c'est-à-dire que leur taux de croissance est nettement inférieur à celui d'autres enfants du même âge et du même sexe.

C'est la raison pour laquelle Amaralee, la fille de Kieran Gibson, a besoin de calories supplémentaires dans le lait maternisé, ajoute-t-elle.

Kieran Gibson, une mère de 21 ans, affirme qu’elle a emmené sa fille de neuf mois à l'hôpital après qu'elle a été malade à cause d'une nouvelle préparation pour nourrissons expérimentée en raison d'une pénurie du lait maternisé en Saskatchewan. Photo : Fournie par Kieran Gibson

Nous prenons pas mal de médicaments pour l'aider à traverser cette épreuve et pour qu'elle soit capable de digérer le lait maternisé , explique Kieran Gibson.

Elle affirme avoir trouvé un type de lait maternisé qui fonctionnait bien jusqu'à ce qu'il ne soit plus disponible, et c’est ainsi qu'elle a essayé une alternative.

Mais cela a entraîné une détérioration de la santé de ses trois enfants, affirme Kieran Gibson.

La mère saskatchewanaise explique que ses jumeaux, Roman et Levi, ont également été hospitalisés en raison de problèmes digestifs causés par des changements de préparation pour nourrissons. Photo : Fournie par Kieran Gibson

D’après Kieran Gibson, la difficulté à trouver des préparations pour nourrissons a commencé lorsque ses jumeaux sont nés prématurément à 34 semaines et qu'ils ont été placés sous sonde d'alimentation à l'unité néonatale de soins intensifs (UNSI).

Je n’avais pas eu la possibilité de les allaiter. Ils sont passés directement au lait maternisé et ont eu de nombreux problèmes d'estomac , explique Kieran Gibson en ajoutant qu’elle a essayé plusieurs marques de lait maternisé pour espérer en trouver un qui fonctionnait.

La pénurie nord-américaine de préparations pour nourrissons persiste depuis le printemps, les fermetures d'usines et les rappels de produits ayant aggravé les problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Photo : Radio-Canada / Clement Goh

La diététicienne et spécialiste certifiée de l'allaitement, Robyn Price, explique que l'approvisionnement irrégulier en lait maternisé est très courant.

« Les parents ont perdu toute confiance dans le système pour assurer l'alimentation de leur bébé. Chaque fois qu'ils vont chercher du lait maternisé, ils croisent les doigts pour le trouver. » — Une citation de Robyn Price, diététicienne et spécialiste certifiée de l'allaitement

C'est une réalité malheureuse que le fardeau de ce problème systémique soit tombé sur les épaules des parents , déclare la diététicienne basée à Moose Jaw en ajoutant que les parents avec lesquels elle travaille se sont adaptés à la situation actuelle, mais il faut trouver une solution permanente.

La pénurie nord-américaine de préparations pour nourrissons persiste depuis le printemps, les fermetures d'usines et les rappels de produits ayant aggravé les problèmes de la chaîne d'approvisionnement.

Le ministre de la Santé mentale et de dépendances, des Aînés et de la Santé en milieux ruraux et éloignés, Everett Hindley, a reconnu cette pénurie à l'Assemblée législative le 1er décembre.

Le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, des Aînés et de la Santé dans les milieux ruraux et éloignés, Everett Hindley, affirme que le gouvernement déploie tous les efforts pour régler cette pénurie. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

Il a précisé que le ministère de la Santé de la Saskatchewan et l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) ont communiqué avec Santé Canada et les fabricants pour surveiller l'approvisionnement en préparations spécialisées pour nourrissons afin de s'assurer qu'elles arrivent en Saskatchewan dès qu'elles sont disponibles.

Avec les informations de Daniella Ponticelli