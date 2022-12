Igloofest annonce 27 soirées Après-Ski pour les noctambules

La pièce maîtresse de cette série de soirées baptisée Après-Ski se déroulera le samedi 11 février à la Société des arts technologiques (SAT), dont les portes seront exceptionnellement ouvertes jusqu’au lendemain matin à 6 h.

Le plancher de danse sera animé par des artistes de l’étiquette britannique Anjunadeep, notamment Eli & Fur, Leaving Laurel, São Miguel et CRi. Ce dernier, un producteur québécois ayant été sacré révélation de l’année à l’ADISQ en 2021, participera d’ailleurs au spectacle de clôture du festival, qui aura aussi lieu le 11 février, au quai Jacques-Cartier.

Les autres événements Après-Ski se dérouleront chaque vendredi et chaque samedi, de 23 h à 3 h, tout au long d’Igloofest, qui sera lancé le 19 janvier. Plus d’une vingtaine de soirées se déploieront dans plusieurs salles et bars de la métropole, dont le Centre PHI, l’Auberge Saint-Gabriel, le Francesco’s et le Soubois.

Des DJ de calibre international seront aux platines pour l’occasion, notamment Eelke Kleijn (Pays-Bas), Stereoclip (Belgique), François X (France), Hiroko Yamamura et Marcellus Pittman (États-Unis), Miss Monique (Ukraine) et le trio GHEIST (Allemagne).

Les détails de la programmation des soirées Après-Ski se trouvent sur le site web d’Igloofest  (Nouvelle fenêtre) .