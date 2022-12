Ultra Nan signe une nouvelle exposition luminescente

Ultra Nan nous invite dans son univers ludique et touchant durant le temps des Fêtes. Le public peut voir « un peu de délire et un peu de tout », résume à la blague l'inimitable créateur, qui présente, jusqu'au 18 décembre, l'exposition Mieux que rien!

Ultra Nan, qui se définit comme un bricoleur et un passionné des arts, souhaite tout simplement offrir un moment de magie aux familles. Il n’est pas peu fier du résultat. Pour répondre à la demande et pour mon propre plaisir à moi! [...] Que je vende toutes les œuvres ou que j'en vende aucune, à la limite, ça m'est égal. J'ai envie que les gens viennent voir , explique le créateur.

L'exposition, Mieux que rien!, d'Ultra Nan est présentée jusqu'au 18 décembre au centre-ville de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

« Il y a une pièce dans laquelle les gens sont invités à rentrer, et avec l'usage d'une black light, ils découvrent un deuxième niveau de lecture de l'œuvre. C'est vraiment quelque chose que j'ai pris plaisir à explorer. Et les gens répondent très bien. Cela a donné un second souffle à mon univers et ça m'a fait du bien. » — Une citation de Ultra Nan, artiste sherbrookois

Des réflexions plus personnelles, notamment sur le deuil, inspirent désormais le Sherbrookois créatif. Il affirme que ses œuvres sont moins engagées qu'auparavant, où il pouvait dénoncer ou revendiquer certaines valeurs de la société, notamment le capitalisme.

J'ai envie d'explorer plus une ambiance qu'un message très clair, politique. Au final, je me rends compte qu'il y a des gens qui vivent ces mêmes trucs-là, et quand ils connectent à l'œuvre, il y a quelque chose qui se passe.

La nouvelle exposition du semeur de bonheur est en cours depuis le 15 décembre au 13 rue Wellington Nord, et ce, durant toute la période des Fêtes. L’horaire et tous les détails se retrouvent sur la page Facebook d’Ultra Nan.