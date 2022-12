« Je me nourris mal, j’ai le diabète »

Dans la Première Nation Denesuline de Fond-du-Lac en Saskatchewan, les prix n’ont cessé de grimper au fil des ans, selon Victor Fern, membre de la communauté.

Il explique que dans cette zone isolée et située dans le district de l'Athabasca, 24 bouteilles d'eau de marque Aquafina coûtent 53 $.

Victor Fern impute aussi à cette situation son récent diabète de type 2 qui lui a été diagnostiqué. Pour lui, cela découle de la façon dont les gens du Nord sont obligés de se nourrir.

Il est tellement cher d'acheter des aliments sains tout le temps. Cela soulève tous les problèmes de santé dans nos communautés également en raison du coût élevé de la vie , affirme celui qui a vécu toute sa vie à Fond du Lac.

Selon lui, un sac de mandarines coûte maintenant 14 $, un paquet de biscuits 26 $ et une salade en sac coûte 14 $, entre autres.

Nous avons la chance d'habiter au bord du lac Athabasca, où il y a beaucoup de poissons et où nous mangeons principalement du poisson et du caribou de Berland. Nous faisons donc des réserves pendant l'hiver et cela nous permet de passer les mois d'été , mentionne-t-il.

Cependant, la chasse traditionnelle est plus difficile aujourd'hui en raison du coût du carburant, car une chasse solitaire ou en communauté peut coûter en 2000 $ et 200 000 $.

La chasse traditionnelle menacée

Le conseiller de la Première Nation Denesuline de Fond du Lac, Andrew Isadore, a déclaré que la chasse au moyen de pièges était autrefois un excellent moyen traditionnel pour sa communauté de gagner de l'argent et de se nourrir.

Mais avec les prix de l'essence et du transport en commun, cela ne vaut plus la peine, affirme-t-il.

Selon la Première Nation, un billet d'avion de Fond du Lac à Saskatoon coûte environ 900 $ pour un aller simple, tandis qu'un aller simple de Fond du Lac à Stony Rapids coûte 220 $. Cela rend les voyages pour vendre de la viande et des fourrures excessivement coûteux, selon eux.

Andrew Isadore affirme que cette situation a fait que la chasse au moyen de pièges, une tradition autochtone est devenue, pour la plupart, une chose du passé.

« Nous sommes en train de perdre une culture parce qu'il est très coûteux de vivre ici. Nous sommes en train de nous battre ici. » — Une citation de Andrew Isadore, conseiller de la Première Nation Denesuline de Fond du Lac

Selon le député provincial d'Athabasca, Jim Lemaigre, le coût élevé de la vie dans le nord de la province n'est pas nouveau.

Certaines de nos localités sont éloignées et le transport pour nous procurer des biens a toujours été un défi dans une certaine mesure, et le coût de cette situation se répercute parfois sur les consommateurs. Et dans cette situation avec l'inflation, ce n'est pas différent. , explique Jim Lemaigre.

Jim Lemaigre est aussi originaire de la Première Nation dénée de Clearwater, près de La Loche, où la plupart de sa famille réside encore.

À la suite des requêtes de CBC/Radio-Canada, le gouvernement fédéral a affirmé que 20 millions de dollars seront injectés dans le cadre du programme Nutrition Nord Canada (NNC) afin de faire face à la hausse du coût des aliments due à l'inflation.

Ces communautés de Wollaston Lake, Fond-du-Lac et Uranium City ont été intégrées en 2016 à ce programme qui permet d’avoir des rabais sur certains aliments de base périssables nutritifs.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti