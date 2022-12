Une année faste pour la Distillerie Mariana

La présidente-directrice générale, Nathalie Laberge, se réjouit de la notoriété croissante de la microdistillerie, qui emploie une dizaine de personnes. Ici, on peut produire jusqu'à 1,4 million de bouteilles par année, c'est énorme, avec une petite équipe! , reconnaît-elle.

Ce nombre devrait être appelé à augmenter en raison d'une offre grandissante et de l’automatisation des opérations qui se poursuit. On continue à automatiser, avec une nouvelle machine qui devrait arriver au printemps prochain , ajoute celle qui dirige l’entreprise depuis bientôt deux ans.

Au cours des derniers mois, la production a dû être adaptée pour répondre à la demande. C’est que les deux produits primés dans l’année, le rhum épicé Morbleu en juin, puis la crème alcoolisée Saint-Crème, en octobre, ont suscité un engouement chez les consommateurs.

« En juin, on a gagné le [prix] Best of Class au concours San Francisco World Spirits Competition. C'est pour ça qu'on peut se targuer d'avoir le meilleur rhum épicé au monde! Il y a eu vraiment un engouement et on a doublé nos ventes à partir de l'annonce. À un moment donné, on avait de la difficulté à fournir. C'était un petit peu inattendu. On planifie notre production, mais on s'est fait prendre un peu au jeu. » — Une citation de Nathalie Laberge, présidente-directrice générale, Distillerie Mariana

Ces distinctions sont essentielles, estime Nathalie Laberge, pour atteindre un marché mondial qui compte de plus en plus de produits.

On vise l'exportation; c'est une façon de se faire reconnaître. Quand on recherche des distributeurs, on peut dire que notre produit s'est distingué, donc, ça nous aide , précise la PDG.

Ces reconnaissances internationales permettent en outre à l’entreprise de faire goûter la région. On utilise des aromates qui proviennent d'ici, de la Mauricie, qui proviennent de la forêt. On s'inspire beaucoup de la nature pour pouvoir créer les produits , poursuit-elle.

Une concurrence plus forte

Si l’année 2022 a été généreuse, 2023 promet de l'être différemment. Pour faire sa place dans un marché qui compte de plus en plus de joueurs, Mariana mise notamment sur la diversification de ses produits. Cinq spiritueux s’ajouteront au catalogue dans les prochains mois.

Nathalie Laberge croit que les distinctions remportées en 2022 permettront à Mariana d’atteindre les marchés internationaux. Photo : Radio-Canada

De plus, des travaux d'aménagement d’un espace qui servira autant à la production qu’à la découverte des spiritueux ont été lancés dans les dernières semaines au centre-ville de Trois-Rivières. Ils devraient durer un an.

C'est sûr qu'avec notre projet, on va grossir l'équipe. C'est de créer un atelier de fabrication de whisky, avec un chai de vieillissement. On va faire des dégustations, les gens vont pouvoir visiter nos installations et il y aura un restaurant sur place , renchérit Nathalie Laberge.

Mais il faudra être patient avant de déguster ce whisky, puisqu’il devra vieillir en baril de chêne au moins trois ans avant d’être commercialisé.