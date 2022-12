25 Yukonnais fauchés par des drogues illicites en 2022

Jusqu'à présent en 2022, 25 personnes sont mortes de consommation de drogues illicites. Ce chiffre correspond à celui de l'année dernière, qui était un record pour le territoire.

Les drogues illicites toxiques telles que la cocaïne, les opioïdes et les benzodiazépines continuent de faire des victimes au Yukon , indique le communiqué publié jeudi.

Chacun de ces décès est une tragédie, et nos communautés sont aux prises avec le deuil et la douleur associés avec ces pertes de vie dues à la crise sanitaire liée à la consommation de substances , indique la coroner en chef dans son communiqué.

Les opioïdes sont responsables de 20 décès au Yukon, dont 19 par le fentanyl. En 2021, 24 décès ont été causés par le fentanyl.

Depuis avril 2016, la consommation d'opioïdes a fauché la vie à 75 personnes au Yukon.

La cocaïne combinée avec un opioïde est à l’origine de 14 décès en 2022, tandis que cinq autres sont dus à la cocaïne seulement. Les benzodiazépines ont été la cause de six décès, indique Heather Jones, et l'alcool a été un facteur dans au moins sept cas.

En 2021, la cocaïne était présente dans 16 des 25 décès, les benzodiazépines dans cinq cas, et l’alcool a été un facteur dans 11 cas. Le carfentanil a été détecté dans deux cas.

Nous savons que toutes les communautés du Yukon sont touchées par cette crise , dit le communiqué.

Heather Jones indique que le territoire a pris une mesure positive l'année dernière, en déclarant l’état d’urgence pour combattre la crise des opioïdes. Elle rappelle toutefois que le Yukon est toujours en tête du pays en ce qui concerne les décès liés aux drogues illicites toxiques par habitant.

Cette crise touche tout le monde ici au Yukon , a-t-elle mentionné par écrit.

Maintenant plus que jamais, nous devons faire preuve de compassion, de gentillesse et de soutien envers ceux qui souffrent de dépendance aux substances.

Avec les informations de CBC