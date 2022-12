Dans La vallée qui murmure, les joueurs et les joueuses font un saut dans le temps, au 19e siècle, dans la peau d’un curé. Ce religieux reçoit une lettre inquiétante de son homologue du village voisin, Sainte-Monique-des-Monts.

Le curé lui dit d’éviter de venir à Sainte-Monique, car le village est à l’agonie. Il décide de mener sa propre enquête , raconte Olivier Leclair.

Au fil de discussions avec les villageois et les villageoises, entremêlées de casse-têtes et d’explorations de l’environnement, le cours des événements se précise.

Cette trame narrative est appuyée sur des paysages et sur des bâtiments typiques du Québec rural, qu’il s'agisse de l’église ou du magasin général.

Pour créer cette esthétique, Olivier Leclair, grand amateur d’antiquités, s’est inspiré de balades à Charlevoix, de la ville de La Prairie, où il a grandi, et d’autres endroits de la province.

La maison du docteur, par exemple, ressemble beaucoup à celle de l’apothicaire du Village québécois d’antan. Le moulin à eau est emprunté à celui qu’on peut voir à Beaumont, tout près de l’île d’Orléans.

Sinon, toutes ses recherches et ses inspirations proviennent de nombreux livres d’histoire du Québec, par exemple ceux de l’historien Jacques Lacoursière, de l’historien de l’art Michel Lessard et de l’ethnologue Yves Laframboise.

Au Québec, on crée beaucoup de jeux vidéo. On est même un pôle mondial. J’ai en tête seulement quelques jeux qui se déroulent au Québec ou qui en font mention, mais c’est rare qu’on le voie à l’écran , souligne Olivier Leclair.

« Le jeu vidéo est un outil super intéressant pour faire de la valorisation culturelle et pour parler de notre langue et de nos valeurs. »

Ce discours a séduit les artistes Pierre-Luc Brillant, Louise Richer et Denis Trudel, qui prêtent leurs voix à des personnages dans le jeu.

Ça allait de soi pour eux : ils ont vite compris c’était quoi, l’intention du projet , dit Olivier Leclair.

Le développeur connaissait déjà Denis Trudel, acteur et député du Bloc québécois à Ottawa, à qui il avait glissé un mot sur son projet lorsqu’il a reçu, en 2021, le grand prix de la relève Bernard-Landry, du nom de ce grand bâtisseur de l’industrie québécoise du jeu vidéo.

L’idée de créer un jeu vidéo national a beaucoup plu à Louise Richer, directrice générale et fondatrice de l’École nationale de l’humour (ÉNH).

Même scénario dans le cas du comédien Pierre-Luc Brillant, candidat défait du Parti québécois dans Rosemont cet automne.

« On a de grands fabricants de jeux au Québec, mais quand on se déplace dans le monde, on est toujours pris pour s’identifier en disant : "Je viens du Québec, pas du Canada. On a une histoire et un folklore qu’il n’y a pas ailleurs." »