Ottawa et Gatineau en mode déneigement pour la première tempête de la saison

La Ville d’Ottawa dispose d'environ 500 effectifs, équipements et membres du personnel, qui sont à l'œuvre depuis les premiers flocons.

C’est ce que rapporte le gestionnaire de secteur du service des routes à la Ville d'Ottawa, Bryden Denyes, en point de presse, vendredi matin.

Toutes nos ressources sont déployées pour traiter notre réseau routier prioritaire, nos trottoirs prioritaires et notre réseau cyclable hivernal , confirme-t-il. Nous prévoyons encore des chutes de neige tout au long de la journée, dans la soirée et [samedi] matin. Nous prévoyons donc de continuer à déneiger les rues résidentielles autour de l’heure du dîner et plus tard dans la soirée.

Plusieurs centimètres de neige recouvrent le sol, vendredi. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

La neige qui recouvre le sol est particulièrement lourde et humide. D’autant plus que les températures oscillent entre le point de congélation, ce qui rend la neige compacte, rapporte M. Denyes. Ça pose quelques problèmes , note-t-il. C’est ce que nous appelons une pelouse compacte sur la chaussée, de sorte que vous commencez à voir la neige coller à la route.

« C'est pourquoi nous sommes sortis tôt pour traiter ces conditions et nous continuerons à le faire tout au long de la journée pour minimiser cette neige compacte sur la route. » — Une citation de Bryden Denyes, gestionnaire de secteur du service des routes à la Ville d'Ottawa

On parle d’une chute de neige importante avec une amplitude de 20 à 30 centimètres de neige et elle s'étale sur une longue période , souligne M. Denyes. Ce qui nous obligera à travailler continuellement jour et nuit pendant les deux prochains jours pour nous assurer que tout est propre.

Au passage, M. Denyes invite les résidents à faciliter le travail de déneigement de la Ville en restant chez eux, si possible, et en évitant d’emprunter les routes. Ça va nous aider à accélérer [le nettoyage] de notre réseau de transport et à tout remettre en état dans des conditions sûres.

Un panneau de déneigement dans le centre-ville d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Benjamin Vachet

Respecter l’interdiction de stationnement en vigueur de 19 h à 7 h est aussi de la plus haute importance, rappelle le gestionnaire de secteur du service des routes. Chaque fois que nous émettons une interdiction de stationnement, nous conseillons aux résidents de retirer leur véhicule de la rue afin que nous puissions déneiger les routes plus efficacement.

Il existe des endroits où les résidents peuvent se garer pendant la nuit s’ils n’ont pas d’autres choix que de se stationner dans la rue. Des parcs-o-bus ou des stationnements d'infrastructures municipales sont mis à la disposition des automobilistes. La liste des endroits disponibles est affichée sur le site web de la municipalité.

De l’autre côté de la rivière

Même son de cloche du côté de la Ville de Gatineau. L’opération de déneigement va bon train, assure le directeur des communications de la municipalité, Jean Boileau.

Les opérations sont démarrées depuis cette nuit , fait-il part. On s’affaire présentement aux rues principales et collectrices et par la suite, on devrait tomber dans les rues locales.

« C’est un travail en continu, on parle de plus de 3000 kilomètres de rues pour la Ville de Gatineau, 16 heures pour dégager l’ensemble du territoire lorsqu’il y a moins de 25 centimètres. » — Une citation de Jean Boileau, directeur des communications à la Ville de Gatineau

Des opérations de soufflage sur les grands boulevards seront également menées au cours des prochains jours, poursuit-il.

« On parle d’une chute de neige importante avec une amplitude de 20 à 30 centimètres de neige et elle s'étale sur une longue période », souligne le gestionnaire de secteur du service des routes à la Ville d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

M. Boileau rappelle qu’une révision complète du plan de déneigement de la Ville de 2006 est en cours. Il y a eu des consultations, des sondages de fait par la Ville de Gatineau au cours de l’été et on devrait avoir une nouvelle politique adoptée par le conseil au cours du printemps prochain , révèle-t-il.

Le plan devrait porter une attention particulière au déneigement des trottoirs et des corridors scolaires, entre autres.

Une question de sécurité

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a tenu à émettre des recommandations à l’occasion de la première imposante tombée de neige de la saison.

Les professionnels de la santé préconisent la prudence et rappellent par voie de communiqué que les tempêtes hivernales peuvent entraîner plusieurs risques à la santé et à la sécurité de la population .

« Les mois d’hiver peuvent poser des défis importants aux conducteurs », met en garde la ministre des Transports de l’Ontario, Caroline Mulroney, par voie de communiqué. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le CISSS de l’Outaouais recommande notamment aux automobilistes de s’informer des conditions routières avant de prendre le volant.

Pelleter peut également poser des risques à la sécurité, soulignent les professionnels de la santé (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Cela peut sembler anodin, mais pelleter peut également poser des risques à la sécurité, soulignent les professionnels de la santé.

La bonne technique de pelletage , selon eux, consiste à plier les genoux et à se servir des muscles des cuisses pour pelleter, et de surtout, d'éviter les mouvements de torsion et de rotation du tronc.

Le gouvernement de l’Ontario a aussi transmis aux Ontariens, vendredi, des conseils pour éviter les situations fâcheuses en cas de tempêtes hivernales.

Le gouvernement recommande de garder une trousse de survie hivernale dans les véhicules, qui comprendrait, entre autres, un téléphone chargé, de l’eau, de la nourriture non périssable, une lampe de poche, une couverture et des vêtements chauds, des câbles de démarrage, une pelle, des tapis de traction ou du sable, et des bougies, un briquet ou des allumettes.

Le gouvernement de l'Ontario recommande de garder une trousse de survie hivernale dans les véhicules (archives). Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Des vols annulés

Les conditions routières ne sont pas les seules à être perturbées par les chutes de neige de ces dernières heures.

Quelques vols ont été annulés ou retardés à l'aéroport international d'Ottawa, vendredi.

Des vols ont été annulés ou retardés à l'aéroport d'Ottawa en raison des conditions météorologiques (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

L’aéroport recommande donc aux passagers de vérifier l’état de leur vol avant de se déplacer vers l'aéroport et de se donner du temps supplémentaire pour s'y rendre .

Avec les informations de Christian Milette, Claudine Richard, et Camille Boutin