L’offre patronale rejetée par les syndicats de l’enseignement, dont celui sur la Côte-Nord

Après avoir consulté les offres gouvernementales proposées aux enseignants du secteur public, la position de la présidente du syndicat de l’Enseignement de la région du Fer (SERF-CSQ) Monica Chiasson est claire. « On n’acceptera jamais d’appauvrir nos membres. C’est sûr et certain », martèle-t-elle.

Jeudi, le gouvernement du Québec a déposé ses offres pour renouveler le contrat de travail des 600 000 employés des secteurs public et parapublic. Québec leur propose des hausses aux échelles salariales de 9 % sur 5 ans et leur demande de faire preuve de flexibilité .

La Fédération des syndicats de l'enseignement et l'Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec estiment que la hausse des échelles salariales est insuffisante.

La présidente du SERF-CSQ affirme d'emblée que les membres ne seront pas appelés à voter sur les offres qui sont jugées bien en deçà des attentes.

On est un peu déçus , confie-t-elle. On sort d’une pandémie, on est en pénurie de personnel. Au niveau des services publics, ceux et celles qui sont encore dans le réseau aujourd’hui, ils portent le réseau à bout de bras , insiste Monica Chiasson.

Monica Chiasson, présidente du conseil d'administration du Syndicat de l'enseignement de la région du Fer (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le Syndicat garde toutefois espoir, car la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a rappelé que l'éducation comptait parmi ses trois axes de priorité.

Les offres du gouvernement

L’offre faite par le gouvernement comprend une hausse des salaires de 3 % pour l’année à venir, puis de 1,5 % pour les quatre années suivantes. Au total, ces hausses totaliseront 9 % sur les cinq prochaines années.

À cela s'ajoutent 2,5 % sur cinq ans, que la ministre LeBel réserve aux employés répartis dans ces secteurs jugés prioritaires : santé, santé mentale et éducation.

Un montant forfaitaire de 1000 $ serait ajouté en 2023.

Les hausses salariales proposées par le Conseil du trésor n'améliorent pas l'attractivité du réseau public, selon Monica Chiasson.

Pour notre région, on le sait en plus, on a beaucoup de gens qui quittent la région. Si on veut que les gens qui sont déjà-là demeurent et attirer de nouvelles personnes aussi, il faut améliorer, il faut valoriser ces professions-là, ces emplois-là, pour que les gens puissent rester dans notre belle Côte-Nord , témoigne-t-elle.

Ce qu’exigent les syndicats, c’est plutôt un rattrapage salarial, en plus d’un mécanisme permettant d’agir contre l’inflation. Nous, on prétend qu’avec l’inflation, on va être à 16,55 % dans les prochaines années au total. [...] On est déjà en retard par rapport aux salaires. Et puis, là, ça va juste les appauvrir encore plus , indique Monica Chiasson.

Vendredi après-midi, le gouvernement du Québec déposera son offre pour les employés de soutien du secteur de l’éducation.

Les conventions collectives arrivent à échéance le 31 mars 2023.

Avec les informations de Laurence Vachon