Des garderies en milieu de travail pour des employés de la santé

Au Témiscamingue, le service de garde du Centre de formation Frère-Moffet offre déjà des places qui sont réservées au personnel de la santé.

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue souhaite maintenant offrir le même service dans les quatre autres MRC, mais cette fois directement sur le lieu de travail.

À Amos, l’organisation travaille déjà pour installer le service de garde au CLSC. À Rouyn-Noranda, un local a été identifié au CHSLD Pie-XII. Il pourrait donc y avoir une cohabitation entre aînés et enfants, à l’image de certaines Maisons des aînés de la province.

L’initiative a pu voir le jour grâce à un nouveau programme du ministère de la Famille qui permet aux établissements publics d’offrir à même leurs installation un service de garde, en collaboration avec un Centre de la petite enfance.

« On a vu là une opportunité de développer une offre en service de garde à même nos installations. » — Une citation de Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS-AT

Caroline Roy, PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT). Photo : Radio-Canada / Dominic Chamberland

Mme Roy précise que la responsable du service de garde ne sera pas une employée de l’organisation. C’est pour offrir à une responsable en service de garde de venir travailler au sein de nos installations plutôt que de travailler chez elle, dans sa maison privée, pour offrir un service de garde , explique-t-elle.

Locaux recherchés

Pour les territoires des MRC de la Vallée-de-l'Or et d’Abitibi-Ouest, le CISSS-AT est toujours à la recherche d’un local pour héberger le futur service de garde.

Chaque service de garde aura 6 ou 12 places, en fonction du nombre d’éducatrices que pourra trouver le CISSS-AT.