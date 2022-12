Un projet de résidence de 60 M$ pourrait voir le jour à Chicoutimi

Un important complexe pour retraités est projeté à Chicoutimi, à l’arrière de l’épicerie Super C et de Place du Saguenay. La résidence de 10 étages compterait plus de 280 logements, un projet estimé à 60 millions de dollars.

Le projet de résidence verrait le jour à l’angle des rues Bach et des Maristes, à l’arrière de l’épicerie Super C.

Le projet est piloté par un promoteur de la Beauce, Grégoire Turcotte, qui a réalisé différents projets semblables, et par un investisseur de la région, Jean Boivin, qui fait partie de la famille propriétaire de la résidence Manoir Champlain, à Chicoutimi.

D’autres investisseurs régionaux sont impliqués dans le projet, a indiqué M. Turcotte lors d’un entretien téléphonique.

Le bâtiment compterait précisément 283 logements et aurait deux sections : une de dix étages et une de six étages. Ces deux sections seraient reliées par un tunnel souterrain. L'aménagement de 62 cases de stationnement est également prévu dans la cour avant.

Le projet verrait le jour à l’angle des rues Bach et des Maristes, à l’arrière de l’épicerie Super C et de la Place du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Grégoire Turcotte, qui estime le projet à 60 millions de dollars, indique qu'il sera réévalué plus précisément à l’automne 2023 afin d’estimer les conséquences de l’inflation sur le projet. Les délais en construction sont aussi à considérer. Les investisseurs vérifieront également à ce moment si des modifications doivent être apportées.

M. Turcotte mentionne également avoir un projet semblable de résidence pour retraités, qui intégrerait aussi des commerces, près de l’hôpital de Jonquière. D’autres investisseurs régionaux sont aussi impliqués dans le projet.

Une première autorisation en 2020

Le projet de résidences à Chicoutimi avait déjà obtenu une première autorisation en 2020, mais il a été ralenti pendant la pandémie.

Le promoteur a déposé de nouveau une demande d’usage conditionnel afin de pouvoir construire l’habitation qui atteindrait 35 mètres et qui compterait 10 étages, alors que la hauteur maximale prévue dans le secteur est normalement de six étages.

La demande de renouvellement a été acceptée par le Comité consultatif d’urbanisme de Chicoutimi, avant de recevoir l’aval du conseil d’arrondissement.

On n’a pas eu encore de demande de permis [de construction], ça fait que dès qu’on va l’avoir, ils sont éligibles à l’avoir tout de suite , a indiqué le conseiller municipal du secteur, Jacques Cleary, qui est également président de l’arrondissement de Chicoutimi.

Des espaces verts à ajouter

Un nouveau plan des aménagements extérieurs prévus devra toutefois être déposé par le promoteur pour ajouter des espaces verts et des aménagements extérieurs, précise la présidente du Comité consultatif d’urbanisme de Chicoutimi, Mireille Jean.

On a apporté des améliorations pour assurer que dans ce complexe-là, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vivre, qu’on puisse prévoir des aires de vie extérieures, des verdures, des lieux où les gens pourront être dehors, sans que ce soit seulement du stationnement, ou de l’asphalte ou du béton , a-t-elle exposé.

Selon les deux élus, la résidence de 10 étages pourra bien s’intégrer dans cette zone commerciale et résidentielle.

Le conseiller municipal Jacques Cleary a présidé la séance du conseil d'arrondissement. Photo : Radio-Canada

Tu as le centre d’achat d’un côté, le Super C de l’autre bord. Puis, en arrière, c’est des blocs appartement. Ça fait que je ne pense pas que ça dénature le coin. Moi, je pense même que ça va remplir un trou qui est vacant, on pourrait même dire que c’est un îlot de chaleur, ce coin-là. Ça fait que ça devrait faire du bien , estime Jacques Cleary.

Le promoteur a également déposé une étude d’ensoleillement pour limiter les impacts du bâtiment de 10 étages sur le voisinage.

« Si effectivement, au niveau de l’ensoleillement et de l’impact que ça a sur le voisinage, ça a été étudié sérieusement, je n’y vois pas de problème majeur. Ce n’est pas comme construire 10 étages sur une vue extraordinaire sur le Saguenay, par exemple. » — Une citation de Mireille Jean, présidente du Comité consultatif d'urbanisme de Chicoutimi

Elle estime également que le projet aurait un impact positif sur le secteur et les services de proximité qui s’y trouvent.