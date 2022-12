Le restaurant Les Vilains Garçons annonce sa fermeture définitive

Alors que le gouvernement fédéral a annoncé, jeudi, un retour progressif et partiel des fonctionnaires au bureau, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les commerçants des centres-ville d’Ottawa et de Gatineau, une des enseignes majeures du Vieux-Hull fermera bientôt ses portes.

Et non, ce n’est pas un poisson d’avril en avance cette fois-ci , ont lancé les propriétaires du restaurant Les Vilains Garçons dans une publication sur leur page Facebook, vendredi.

Ces derniers ont décidé de prendre une pause de la restauration .

Depuis 2014, nous avons eu le courage d’ouvrir cinq commerces, nous avons travaillé fort pour que nos employés soient traités de la même façon que l’on aurait aimé être traités quand on était simples employés. Aujourd’hui, on est extrêmement fiers de notre cheminement et nous vous en sommes également reconnaissants grâce à vos appuis considérables pendant toutes ces années et surtout pendant les moments difficiles de la pandémie , écrivent-ils.

Remerciant leurs employés et clients, les propriétaires des Vilains Garçons assurent quitter la restauration avec beaucoup d’expérience positive , donc nous ne voyons pas cela comme un échec .

Le restaurant restera ouvert jusqu’au 31 mars 2023.

La fermeture de ce restaurant est un nouveau coup dur pour le secteur de Hull qui a été durement affecté par la pandémie.