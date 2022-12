Nouvelle version du service d’information sur les conditions routières Manitoba 511

Le gouvernement du Manitoba a lancé jeudi une nouvelle version du service d’informations routières Manitoba 511. Le site web, l’application mobile et le système téléphonique ont tous été modifiés, selon la province.

Selon un communiqué, les cartes sont désormais « plus rapides et plus interactives ». Les utilisateurs peuvent désormais accéder à des « notifications personnalisées », selon les trajets qu'ils empruntent

En 2021, il y a eu environ six millions d’appels téléphoniques et de visites sur le site web de Manitoba 511.  (Nouvelle fenêtre)

Grâce aux améliorations, plus d’informations seront disponibles et les conducteurs de la province pourront se déplacer sans danger , affirme le ministre du Transport et de l’Infrastructure, Doyle Piwniuk.

Les automobilistes devraient consulter le site web de Manitoba 511, avant de se déplacer, pour assurer un déplacement sécuritaire. Les patrouilleurs routiers de la province mettent le site web à jour régulièrement, mais il ne faut pas oublier que les conditions météo peuvent changer en quelques minutes seulement , peut-on lire dans le communiqué publié jeudi.