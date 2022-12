Des rivaux de Google s’allient autour d’un outil cartographique libre

Alphabet et sa filiale Google dominent le marché des cartes géographiques en ligne avec, entre autres, Google Maps. Le géant vend aussi ses services à d'autres entreprises et plateformes, et utilise ses capacités de localisation et de navigation pour renforcer ses autres produits, dont la publicité en ligne.

Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, de même que Microsoft, TomTom, et Amazon Web Services sont parmi les entreprises fondatrices de cette alliance. Le but : rendre plus accessibles au grand public des données cartographiques afin qu'elles puissent être utilisées par quiconque, d’après ce qu’a déclaré la Fondation Linux dans un communiqué.

Google n’est pas impliqué

Google est le grand absent de la liste des entreprises à s'allier pour Overture, qui souhaite étendre son nombre de membres pour accélérer ses progrès.

La coalition espère publier ses premiers jeux de données cartographiques d'ici la moitié de l’année 2023.

Les [outils immersifs] qui se fondent dans votre environnement physique, sont essentiels pour l'Internet incarné du futur , a déclaré dans le communiqué le directeur de l'ingénierie du département des cartes de Meta, Jan Erik Solem. Il faisait ainsi référence au métavers, un univers parallèle considéré par plusieurs comme l'avenir de la technologie en ligne.

« En donnant des données cartographiques ouvertes et fondées sur l'interopérabilité, Overture fournit les fondements d'un métavers ouvert et construit par des têtes créatrices, des développeurs et développeuses, et des entreprises. » — Une citation de Jan Erik Solem

Les données cartographiques sont déjà à l'œuvre dans les outils de recherche, de navigation, de logistique, de jeux, de conduite autonome, et encore davantage, souligne la Fondation Linux.

Les données cartographiques d'Overture seront en logiciel libre (open source), signifiant que les développeurs et développeuses pourront non seulement les utiliser, mais aussi construire à partir de celles-ci, selon la Fondation Linux.