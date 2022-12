Parce qu’il voulait apprendre à connaître les « beaux secrets » et les « beaux mystères » de sa forêt de Saint-Élie-de-Caxton, Fred Pellerin en a exploré tous les recoins. Et au fil de ses découvertes, il a transformé sa quête d’exploration et d’apprentissages en série documentaire.

Les quatre épisodes de la série Il était une forêt sont disponibles dès maintenant sur ICI Tou.tv Extra et seront présentés dès le 14 janvier sur ICI TÉLÉ.

Le récit a été tourné pendant toute une année, au fil des saisons, et présente sous différents aspects cette terre qu’il décrit comme un immense privilège et qu’il partage avec des amis. « J’ai acheté ça en me disant que j’allais aller virer en rond en canot ou je ne sais pas trop. À force de virer en rond sur l’eau et sur la terre, j’ai appris à explorer ce territoire, le bout de forêt que j’allais côtoyer », raconte-t-il.

Le conteur s’est entouré d’autant de spécialistes que nécessaires pour comprendre son environnement : un biologiste, un entomologiste, une artiste, un historien, un spécialiste de la truite mouchetée… De rencontre en rencontre, ces experts deviennent des personnages.

« En lançant l’idée d’un documentaire sur la forêt, on pouvait penser qu’on allait voir que des arbres, des feuilles et des renards. Mais, en fin de compte, on voulait aussi aller mesurer l’aventure humaine qu’il y a là-dedans. Pour pouvoir entrer en contact avec cette forêt-là, il y avait l’idée d’être accompagné par des spécialistes, chacun dans leur domaine. À chaque fois, ça a été des rencontres qui venaient enrichir et donner un point de vue de plus sur cette forêt. » — Une citation de Fred Pellerin, conteur

Pour la série, Fred Pellerin a retrouvé à la réalisation sa complice Patricia Beaulieu. Et le conteur se fait dithyrambique quand il parle de celle avec qui il collabore depuis plus de 20 ans. Elle a une approche très humaine dans son travail. Elle a cette affaire-là d’organiser les journées pour que ça finisse toujours comme si on était dans un réveillon de famille , lance-t-il à propos de celle qui a notamment réalisé Saint-Élie-de-Légendes.

Sa forêt étant privée, il la partage seulement dans l'oeil de la caméra, mais il invite les gens qui voudraient découvrir les boisés de Saint-Élie-de-Caxton à emprunter l’un des sentiers publics de la municipalité.

Un spectacle et un film

Fred Pellerin ne chôme pas. En plus de la sortie de sa série documentaire, il poursuit la tournée de son spectacle La descente aux affaires, une tournée qui le conduira en France en janvier et en mai 2023. Entre les deux séjours outre-mer, il se promènera au Québec. Il sera de passage dans la région, à Drummondville, à Shawinigan et à Victoriaville, entre autres.

Parallèlement à cette tournée, il écrit à nouveau pour le cinéma, une collaboration avec le réalisateur Francis Leclerc. Je me remets les mains dans ce texte-là après les Fêtes , confirme-t-il.

(D’après une entrevue à l’émission En direct)