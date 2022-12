Le directeur général du CSS René-Lévesque, Louis Bujold, prend sa retraite

Louis Bujold dit partir avec le sentiment du devoir accompli. C’est une organisation qui va bien avec de beaux résultats sur le plan de la réussite, de la qualification et de la diplomation de nos jeunes , mentionne le gestionnaire.

« La Gaspésie, pour moi, est une région où, par l'éducation, on va favoriser le développement socio-économique et le développement de nos jeunes. » — Une citation de Louis Bujold, directeur général du CSS René-Lévesque.

J'ai mis tout mon cœur, toutes mes énergies pour qu'on travaille ensemble à cette belle mission , ajoute Louis Bujold.

Avec la gestion de la pandémie et la transformation des commissions scolaires en centres de services scolaires, le gestionnaire admet que les dernières années ont toutefois été très mouvementées.

On apprend tout ça , commente M. Bujold. Il estime que les équipes en sont sorties plus fortes. On a travaillé ensemble, on a travaillé en collaboration avec nos équipes à l'interne, avec nos partenaires à l'externe, que ce soit du réseau de la santé et les parents pour que tout se passe de la meilleure façon possible.

Pour Louis Bujold, les commentaires sur les difficultés du monde de l’éducation ne doivent pas faire oublier toute l’énergie déployée par les équipes dans les écoles pour la réussite des élèves. On doit, dit-il, avoir à ouvrir tout ça, pour s'assurer qu'on a une compréhension commune du rôle de chacun, de moins travailler en silo.

Les critiques ne doivent pas non plus occulter le fait que cet objectif est une responsabilité de tous, croit le directeur général. Il va falloir réfléchir à cette collaboration entre les acteurs clés de la réussite d'un enfant, des élèves, de l'équipe-école, des parents, des partenaires de la santé, de la communauté pour qu’on définisse cette mission comme une mission commune et non pas une mission qu'on confie à un groupe.

À 56 ans, le gestionnaire souhaite maintenant consacrer plus de temps à ses proches et à des projets personnels. Le processus d'embauche visant à le remplacer sera enclenché par le conseil d'administration dans les prochaines semaines.

Le nouveau directeur général devrait entrer en poste à temps pour qu'une transition harmonieuse puisse se faire. Avant d'être à la tête du CSS René-Lévesque, Louis Bujold a aussi été directeur des études au Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Avec les informations de Roxanne Langlois