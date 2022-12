Le jeu Death Stranding de Kojima sera adapté au cinéma

La société de production américaine Hammerstone Studios réalisera le film avec Kojima Productions, qui a publié vendredi un article du site spécialisé en cinéma Deadline.

Hideo Kojima a également publié un message à propos de l'article, dans lequel il a déclaré ne pouvoir être plus enthousiaste à propos de ce nouveau partenariat .

Death Stranding se déroule dans un futur postapocalyptique où les États-Unis ne sont plus unis et où une étrange pluie accélère le vieillissement.

Norman Reedus, de la série télévisée The Walking Dead, ainsi que l’actrice française Léa Seydoux et l’acteur danois Mads Mikkelsen devraient jouer dans cette adaptation.

Cette annonce survient une semaine après que Kojima a officiellement lors des Game Awards, les Oscars du jeu vidéo, travailler sur le prochain jeu de Death Stranding, qui sera une exclusivité de la console PlayStation 5. Là aussi, les artistes Norman Reedus et Léa Seydoux reprendront leurs rôles du premier opus, et le réalisateur a indiqué qu’Elle Fanning et Shioli Kutsuna feront partie de la distribution.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Auteur également de la série de jeux Metal Gear, Kojima a lancé son propre studio il y a sept ans, après avoir quitté le créateur de jeux Konami.