L’entreprise derrière Clic Santé a le vent dans les voiles

Le portail Clic Santé élaboré par l’entreprise almatoise Trimoz Technologies continue de prendre de l'ampleur avec une offre de rendez-vous de plus en plus vaste.

Au-delà de la vaccination ou du dépistage de la COVID-19, le site Internet permet maintenant de prendre rendez-vous pour des prélèvements, des soins de santé de voyage ou pour les suivis de grossesse.

L’entreprise emploie maintenant une quarantaine de personnes vivant dans la région ainsi qu’ailleurs au Québec grâce au télétravail.

On a même quelques collègues qui viennent de l’extérieur du pays.Il faut dire que c’est une année de croissance aussi pour Clic-Santé et pour Trimoz Technologies. On a à toutes fins pratiques doublé l’équipe. On est une quarantaine de personnes présentement et beaucoup de gens sont maintenant dédiés à l’accompagnement des établissements de santé et des pharmacies pour les aider à augmenter leur offre de service , a souligné le président de Trimoz Technologie, Stéphane Lajoie, en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

La prise de rendez-vous auprès des médecins de famille et des médecins spécialistes pourrait également être offerte à la population dans un proche avenir.

Un essor grâce à la pandémie

Si le portail a été créé en 2009 en pleine épidémie de grippe H1N1 au Canada, la pandémie de COVID-19 a permis de donner un nouvel essor à la plateforme et à la faire connaître au grand public.

On a atteint des taux vraiment élevés pendant la pandémie. On parle de 80 % de la population qui gérait elle-même ses rendez-vous. Ça nous a permis de conclure que la technologie permettait ou améliorait l’accès aux soins de santé , affirme le président de Trimoz Technologie, Stéphane Lajoie.