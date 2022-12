Retour des fonctionnaires au bureau : l’AFPC annonce qu’il portera plainte

En point de presse, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a annoncé que les fonctionnaires fédéraux vont devoir travailler en présentiel au moins deux ou trois jours par semaine dès le début de la nouvelle année.

La mesure sera mise en œuvre graduellement à compter du 16 janvier, pour être implantée complètement dès le 31 mars 2023.

Si cette annonce a été applaudie par les maires de Gatineau et d’Ottawa, ainsi que par des commerçants des centres-ville, les syndicats sont très remontés contre une décision qu’ils estiment unilatérale.

Alex Silas est le vice-président exécutif régional pour la Région de la capitale nationale de l’Alliance de la fonction publique du Canada (archives). Photo : Radio-Canada

On a été surpris quand on a eu la nouvelle. C’est décevant parce que, non seulement, on n’a pas été consultés, mais ils [nous] ont menti. Parce que quand la rumeur est partie la semaine passée, on a demandé au Conseil du Trésor : "Avez-vous l’intention d’obliger le retour au travail?" Et ils nous ont dit non à plusieurs reprises. [...] Cela démontre vraiment une mauvaise foi de la part de la présidente du Conseil du Trésor et du Conseil du Trésor , estime Alex Silas, vice-président exécutif régional pour la Région de la capitale nationale de l’ AFPC , en entrevue à l’émission Les matins d’ici, vendredi.

Selon lui, il aurait fallu que cette question soit abordée à la table des négociations des conventions collectives.

Ils savent que c’est une priorité pour nos équipes et pour nos membres et on a l’intention de déposer une plainte pour pratique déloyale et pour un bris du gel des conditions de travail en négociation , prévient M. Silas.

« Ça aurait dû être négocié à la table. C’est encore notre intention. [...] On va continuer à faire pression pour que l’employeur retourne à la table et négocie sur le langage de travail et sur nos autres priorités. » — Une citation de Alex Silas, vice-président exécutif régional pour la Région de la capitale nationale de l’AFPC

Plusieurs syndicats dénoncent la mesure

L’ AFPC , qui représente plus de 230 000 travailleurs partout au pays et ailleurs dans le monde, n’est pas le seul syndicat à vivement réagir à l’annonce du Secrétariat du Conseil du Trésor.

Celle-ci a aussi été dénoncée par l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et par l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP).

Greg Phillips, président de l'Association canadienne des employés professionnels (archives) Photo : Radio-Canada / (Ashley Burke/CBC

Dans un communiqué de presse, le président de l' ACEP , Greg Phillips a qualifié cette décision de gifle au visage des syndicats et de nos membres qui n'ont fait preuve que d'un dévouement total envers leur employeur et les Canadiens depuis le début de la pandémie .

Cette annonce intervient en plein milieu d'un cocktail viral national de trois virus qui ont de graves répercussions sur la santé des Canadiens et remplissent nos hôpitaux. De plus, elle arrive à un moment où le télétravail a déjà prouvé ses avantages globaux pour les employés et l'employeur, c'est un non-sens , a-t-il dénoncé.

Un avis que partage M. Silas.

Ils vont aller au travail et l’équipement n’est pas là, les stations de travail ne sont pas là. C’est vraiment pas clair comment, entre janvier et mars, l’employeur a l’intention de rétablir un milieu de travail en présentiel , dit-il. Il y a des [employés] qui ont complètement changé leur vie. Ils ont fait des adaptations familiales, ils ont vraiment tout changé pour s’adapter au télétravail et là, on leur demande de revenir.

« C’est quoi le but de les faire rentrer au bureau quand ils sont capables de faire le travail plus efficacement en télétravail? [...] Je pense que ça va nuire au service à la population. » — Une citation de Alex Silas, vice-président exécutif régional pour la Région de la capitale nationale de l’AFPC

Pour M. Silas, la solution passe par la négociation. Il agite la menace d'une grève.