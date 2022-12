Manque de débouchés pour l’asclépiade du Bas-Saint-Laurent

Les producteurs d'asclépiade du Bas-Saint-Laurent peinent à trouver des débouchés pour leur produit jusqu'à maintenant. Si les acheteurs sont au rendez-vous, la quantité et la qualité des fibres produites varient encore beaucoup d'année en année, ce qui rend difficile sa mise en marché.

L'asclépiade est une plante qui pousse naturellement au Québec et qui est essentielle dans le régime alimentaire du papillon monarque. Le follicule blanc de cette plante peut être extrait et transformé, notamment pour produire de l'isolant.

C'est une culture pérenne qui a beaucoup de bénéfices, tant pour les pollinisateurs que pour la santé des sols. C'est une plante qui exige peu de travail de sol, peu d'intrants. Donc, c'est une belle culture , a expliqué la productrice d'asclépiade et coordonnatrice de la Coopérative Monark, Marie-Noël Breton, en entrevue à l'émission Même Fréquence, jeudi.

Le siège social et l'usine de la coopérative se trouvent à Notre-Dame-des-Neiges. Marie-Noël Breton cultive quant à elle de l'asclépiade commune sur une ferme de Saint-Michel-de-Bellechasse.

« C'est un beau défi, c'est motivant. On travaille fort pour atteindre le succès de cette culture-là. Je pense que ça vaut la peine. » — Une citation de Marie-Noël Breton, productrice d'asclépiade et coordonnatrice de la Coopérative Monark

Vital Potvin, lui aussi producteur et membre de la Coopérative Monark, fait quant à lui pousser de l'asclépiade depuis 2013 à L'Isle-Verte. Il soutient s'être lancé dans cette culture pour diversifier sa production à la ferme.

Le fait d'être regroupés au sein d'une coopérative permet aux producteurs d'échanger sur leurs expériences et sur les procédés qui fonctionnent bien. Puisque la culture d'asclépiade est encore assez récente, aucun équipement spécifique n'a été développé pour sa culture jusqu'à maintenant, indique Marie-Noël Breton.

La Coopérative Monark relance la filière de l'asclépiade au Bas-Saint-Laurent ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Même fréquence La Coopérative Monark relance la filière de l'asclépiade au Bas-Saint-Laurent. Contenu audio de 53 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 53 minutes

De son côté, le professeur en génie civil à l'Université de Sherbrooke, Mathieu Robert, explique que la structure du follicule de l'asclépiade est ce qui lui permet de détenir de bonnes capacités isolantes. Le professeur travaille notamment avec les producteurs d'asclépiade en caractérisation de la fibre, entre autres pour la production d'un isolant matelassé.

« C'est une fibre qui est tubulaire. Sa morphologie est absolument particulière. C'est une fibre végétale qui est en fait une soie. Et elle est très très légère. » — Une citation de Mathieu Robert, professeur en génie civil à l'Université de Sherbrooke

Le fait qu'elle soit tubulaire et vide lui apporte des propriétés en isolation thermique qui sont hors de l'ordinaire pour une fibre végétale , décrit Mathieu Robert. L'asclépiade est d'ailleurs souvent comparée avec les poils des ours. Au niveau morphologique, c'est le même type de structure , dit-il.

Une filière prometteuse, mais qui génère peu de revenus pour l'instant

Par contre, la culture d'asclépiade génère, pour l'instant, peu de revenus à ceux qui la pratiquent.

Pratiquement pas , confirme le producteur de L'Isle-Verte, Vital Potvin.

Ce ne sont pas les clients qui manquent. Les entreprises sont très très intéressées. Ce qu'il faut, c'est un produit qui est abouti et de qualité suffisante, et en quantité suffisante. On est capables de le faire, mais la problématique est d'avoir une homogénéité du produit pendant longtemps. Ça reste des plantes. La nature ne fait pas toujours les choses de manière identique d'année en année , explique M. Robert.

Il ajoute que les agriculteurs doivent aussi être en mesure d'assurer la production d'un volume stable de fibre pour faciliter sa mise en marché.

Une asclépiade qui attire les pollinisateurs. Photo : Radio-Canada / Xavier Bourassa

L'isolant textile reste l'avenue privilégiée pour valoriser la fibre d'asclépiade. Selon Mathieu Robert, la demande pour la fibre d'asclépiade de la part de producteurs de manteaux serait très élevée.

« On parle d'une fibre qui est à peu près 25 % plus isolante que le duvet d'oie. [...] Ça permet d'avoir des manteaux plus minces pour la même isolation thermique. » — Une citation de Mathieu Robert, professeur en génie civil à l'Université de Sherbrooke

Marie-Noël Breton explique que la Coopérative Monark travaille à développer une forme utilisable de la fibre pour les fabricants textiles.

Il y a du potentiel dans plusieurs domaines pour la fibre d'asclépiade , dit-elle.

Elle indique notamment que le secteur automobile peut utiliser ce type de fibre dans la composition de certains éléments des véhicules.

Mathieu Robert abonde dans le même sens. Il explique que des fibres végétales comme le bois ou le chanvre sont déjà employées dans des composites qui se retrouvent notamment dans les moulages de certains intérieurs de coffres d'automobiles, par exemple.

Marie-Noël Breton affirme que, malgré les délais pour trouver des débouchés et stabiliser le produit, elle a toujours bon espoir que la filière de l'asclépiade prendra son envol dans les prochaines années.