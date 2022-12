Bilan économique : 2022, une année marqué par les pénuries et l’inflation

Pour le professeur d’économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Frédéric Laurin la pandémie de COVID-19 est en grande partie responsable de l’inflation. Parce que d’abord il y a eu des pénuries d’approvisionnement. [...] À partir du moment où il y a des pénuries comme des voitures, de l’engrais ou peu importe, alors, le prix monte et ça génère de l’inflation.

Il explique que les confinements ont empêché des entreprises de produire, entraînant des pénuries d’approvisionnement. En plus de cette situation, la pénurie de main-d’oeuvre a pour sa part entraîné une hausse des salaires. La troisième chose, c’est qu’on a changé nos habitudes de consommation pendant la pandémie. On a acheté beaucoup de choses de plein air par exemple. Les manufacturiers de plein air n’avaient pas prévu ça. Ce que ça a fait, c’est que ça a fait augmenter les prix , résume Frédéric Laurin.

Les équipements de sports d'hiver été en forte demande. Photo : CBC / Nicola MacLeod

Il ajoute qu’au sortir du confinement, les gens qui se sont sentis privés se sont mis à consommer. On avait envie d’aller au restaurant, de s’acheter des affaires, d’aller au centre commercial, d’aller en voyage. Subitement il y a une très forte demande, ce qui crée de l’inflation.

Les manufacturiers, ne sachant pas quand se produirait le déconfinement, n'ont pas pu prévenir le coup afin de répondre adéquatement à la demande. À cela, s’ajoute la guerre en Ukraine qui a créé une hausse des prix de l’énergie et des pénuries sur les engrais, sur le blé, etc.

En juin, une station-service de Trois-Rivières affiche 2,23$ pour un litre d'essence. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Une lueur d’espoir

La Banque centrale se montre très agressive pour monter les taux d’intérêt pour envoyer le message qu’elle va lutter contre l’inflation, parce que l’inflation peut générer de l’inflation , explique le professeur d’économie en ajoutant qu’il est difficile de sortir de ce cercle vicieux. La hausse des taux d’intérêt a pour effet de calmer les dépenses des consommateurs et des investisseurs pour faire en sorte que la demande puisse rattraper l’offre. La demande est plus grande que l’offre, donc ça crée une augmentation des prix.

Le prix des laitues romaine et iceberg ont atteint des sommets. Certaines ont coûté jusqu'à huit dollars. Photo : getty images/istockphoto / nolexa

Selon lui, des indices laissent entrevoir une réduction du taux d’inflation. Alors qu’il était autour de 8 % au mois de juin, il est maintenant à 6 %. Le prix du pétrole a également commencé à diminuer. On pourrait connaître un ralentissement économique après les Fêtes selon Frédéric Laurin. Moi, ma prédiction c’est qu’après Noël, l’inflation va graduellement se réduire pour revenir à une inflation normale à à peu près 2 %.

2022, une année de pénuries

La pénurie de main-d’oeuvre a fait beaucoup de mal aux entreprises. Selon Frédéric Laurin c’est au moment du déconfinement, lorsque l’activité économique a repris, qu’on s’est aperçu qu’il manquait de gens pour faire le travail. Les conséquences sont énormes pour l’économie. Ce sont des entreprises qui refusent des clients, qui ne sont pas capables de faire leur projet d’agrandissement, qui ne peuvent plus exporter. Ce sont des Tim Horton qui ferment au milieu de l’après-midi parce que leur monde n’est pas rentré. C’est des restaurants qui changent leurs heures d’ouverture, c’est le service à la clientèle qui laisse à désirer. C’est la qualité du service, la qualité des produits, c’est le système de santé qui n’arrive pas à répondre à la demande.

La pénurie de main d’oeuvre est tout simplement omniprésente partout dans les restaurants et service du Québec. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il craint que cela ne perturbe nos économies pour au moins les dix prochaines années. Pour moi, le problème de pénurie de main-d'œuvre est beaucoup, beaucoup plus grave qu’une récession. Actuellement, en termes de perte de PIB, c’est énorme et pour moi je pense que le problème de pénurie de main-d'œuvre devrait être une urgence nationale. On devrait s’y attaquer comme on s’est attaqué à la COVID.

Il fait valoir que c’est extrêmement important puisque la pénurie affecte toutes les entreprises. Elles doivent changer complètement leurs paradigmes, leur plan d'affaires. Juste en Mauricie, qui est en boom économique en ce moment, les entreprises n’arrivent pas à répondre.

Plusieurs ont eu du mal à se trouver un logement en 2022. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il manque de logements

Alors que la région accueille en moyenne de 100 à 200 personnes par année, la Mauricie en a accueilli plus de 3 500 l’an dernier. En deux ans, ce sont plus de 5 000 personnes qui sont venues s’établir dans la région. Cela a provoqué une pénurie de logements qui a fait en sorte que le prix des maisons, des logements ont augmenté, générant une inflation locale et créant des problèmes d’itinérance. Le professeur lance une mise en garde : Là, on veut accueillir plus de monde avec la vallée de l’énergie à Bécancour. On veut accueillir 3 000 nouveaux employés, il va falloir se préparer, avoir des logements et on ne veut pas aménager sur des terres humides, il va falloir faire en densification plutôt qu’en élargissement. Ça va être de gros gros enjeux les pénuries de logements.

Le parc industriel et portuaire de Bécancour s'apprête à accueillir de nouvelles usines. Photo : Facebook / Parc industriel et portuaire de Bécancour - SPIPB

Pas de récession à l’horizon

Frédéric Laurin envisage malgré tout, l’année 2023 avec optimisme. Bien que de nombreuses personnes craignent une récession, lui, il voit la situation contraire. Moi, je vois une économie qui est tellement forte par rapport à l’offre qu’on a de l’inflation. L’inflation c’est le signal que l’économie surchauffe. Un ralentissement de l’économie permettrait aux entrepreneurs de souffler un peu. On refuse déjà des contrats. On sait que s’il y a un ralentissement économique, ça ne va pas créer du chômage. Donc, ça ferait du bien à tout le monde, ça calmerait aussi l’inflation, ça permettrait aux taux d’intérêt de redescendre.