Naloxone obligatoire : pas une solution miracle, selon des intervenants du milieu

Le gouvernement Ford a annoncé mercredi que les entreprises où il existe un risque que le personnel soit témoin ou victime d’une surdose d’opioïdes, tels les chantiers, les bars ou les restaurants, devront être munies de trousses de naloxone, un antidote temporaire qui permet d’inverser les effets d’une surdose d’opioïdes.

Le gouvernement distribuerait gratuitement des trousses de naloxone et offrirait de la formation aux petites entreprises admissibles au programme, d'une durée maximale de deux ans.

Or, bien des entreprises de ce genre devancent la province, comme le bar Alibi Room, au centre-ville de Sudbury.

Le propriétaire, Kyle Marcus, affirme qu’il s’est doté de trousses de naloxone depuis un bon moment déjà, comme les autres établissements du quartier.

« Il y a des problèmes à chaque coin de rue de cette ville en ce moment. Être un bon membre de la communauté, c’est avoir ce genre de choses prêtes à tout moment, car il faut vraiment [s'occuper du] problème des gens qui meurent. » — Une citation de Kyle Marcus, propriétaire du Alibi Room

Il croit que les 9 millions de dollars qui seront dépensés par la province sur 2 ans pour former les entreprises seraient mieux dépensés par l’embauche de travailleurs sociaux voués à la crise des opioïdes.

Kyle Marcus est aussi le directeur de la Zone d'amélioration commerciale du centre-ville de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

D’autres mesures sont nécessaires

Le Réseau ACCESS gère le centre de consommation supervisée temporaire de Sudbury et œuvre dans le domaine de la réduction des méfaits.

La directrice de l’engagement des pairs pour l’organisme, Kaela Pelland, salue l’initiative de la province, mais croit que la province devrait se concentrer sur des problèmes pressants.

Elle fait remarquer que les drogues consommées à Sudbury renferment souvent d’autres substances qui peuvent augmenter le risque de surdoses.

La discussion ne progresse pas assez vite sur le concept d’approvisionnement sécuritaire de drogues, selon elle.

Le centre consommation supervisée temporaire de Sudbury (Archives) Photo : Radio-Canada / Sarah MacMillan

Santé publique Sudbury et districts a tiré la sonnette d’alarme plus tôt en décembre, car de nombreuses personnes ont eu des réactions inattendues aux drogues de rue, et de multiples surdoses se sont produites en quelques jours.

Ce genre d’avertissement n’est pas inhabituel dans le Nord de l’Ontario, qui est particulièrement touché par la crise des opioïdes.

C’est pourquoi l’infirmier hygiéniste à Santé publique Sudbury et districts, Roland Dutrisac, croit qu’il ne faut pas s’arrêter à une simple distribution de naloxone.

« Je dirai que c'est un autre pas vers la bonne direction. Il faut employer toutes les mesures possibles pour réduire les décès lorsqu'on parle d'empoisonnement d'opioïdes. » — Une citation de Roland Dutrisac, infirmier hygiéniste à Santé publique Sudbury et districts

Mme Pelland et M. Dutrisac admettent toutefois qu’un plus grand accès à de la naloxone permettra de sauver des vies.

Avec des informations de Kate Rutherford et de Venant Nshimyumurwa