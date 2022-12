Des élus de Gatineau tiennent à la webdiffusion pour mousser la participation citoyenne

Même si seulement 13 000 personnes ont suivi, cette année, les travaux du conseil municipal de Gatineau, de même que les comités et commissions, plusieurs élus croient qu’il faut maintenir cet outil mis en place pour augmenter la transparence et la participation citoyenne.

Pendant la pandémie de COVID-19, la webdiffusion est devenue la norme, utilisée par plusieurs villes comme Montréal, Québec, Ottawa et Gatineau.

Or, c’est pendant la crise sanitaire que les Gatinois ont le moins suivi les travaux des différentes instances municipales. Ce mode à distance a été maintenu en 2022, sauf pour les comités et les commissions, et ce, même si les élus ont fait leur retour en présentiel.

Statistiques de la webdiffusion à Gatineau : 2020 : 4472 visionnements

2021 : 6446 visionnements

2022 : 12 774 visionnements Source : Service des communications de la Ville de Gatineau

La conseillère municipale Olive Kamanyana, qui est également la porte-parole du nouveau comité responsable d’accroître la participation citoyenne, souhaite changer les choses.

Comment ça les gens n’arrivent pas à nous écouter, malgré la mise en place de la webdiffusion? Comment faire pour que les citoyens se sentent chez eux? Il faut que la participation soit réelle.

La conseillère indépendante, Olive Kamanyana, est membre du comité exécutif de la Ville de Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Elle donne en exemple le dossier du futur quartier général du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG). Il faut que les décisions financières ne soient pas prises seulement pour l’élu, mais aussi pour le citoyen. Il doit être partie prenante de nos décisions.

Relativiser les chiffres

Les chiffres ne sont pas importants aux yeux du conseiller municipal et maire suppléant, Daniel Champagne, qui rappelle que tous les travaux sont archivés, de sorte que les citoyens peuvent s’y référer plus tard.

Ne faisons pas l’erreur de penser que le nombre de personnes qui nous regardent en webdiffusion doit être un point de référence , dit-il.

Le président du conseil municipal, Daniel Champagne, à la droite de la mairesse France Bélisle lors d'un conseil municipal (archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Son collègue, Louis Sabourin, abonde dans le même sens. Il a lui-même convaincu ses collègues de reconduire la webdiffusion pour toutes les instances, en 2023. Selon lui, il s’agit d’un outil essentiel pour la transparence, ainsi que pour la participation citoyenne.

Une webdiffusion doit absolument être accompagnée d’un plan de communication simple et efficace. [...] C’est comme si une salle de cinéma présentait un bon film sans en faire la promotion. La salle sera assurément vide. De notre côté, il y a un travail à faire.

Louis Sabourin (au centre, rangée du bas) a tenu à conserver la webdiffusion (archives). Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

D’autres mécanismes virtuels qui ont été adoptés pendant la pandémie pourraient d’ailleurs être reconduits, l’année prochaine. Par exemple, il pourrait être permis aux citoyens d’envoyer leurs questions au conseil par courriel.

On veut être capables d’apporter certaines modifications, de porter un regard sur ce qu’on peut améliorer , soutient Daniel Champagne.

Avec les informations de Nathalie Tremblay