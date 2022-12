Un projet-pilote unique en Beauce pour composter nos ordures ménagères

Détourner le plus possible de résidus ménagers des sites d’enfouissement. Voilà l’objectif du procédé Triom de l’entreprise Viridis environnement. Un projet pilote unique au Québec sur le site de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS) à Saint-Côme-Linière.

À neuf heures du matin, un premier camion d’ordures ménagères arrive dans un énorme entrepôt de la RICBS . Quelques minutes plus tard, il repart laissant dans son sillage, une montagne de poubelles. C’est le début du procédé Triom.

Présentement le site de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud ne peut pas traiter l'entièreté des matières avec le projet Triom. «On en traite suffisamment pour faire l'ensemble des bilans pour démontrer au ministère de l'Environnement que ce qui se passe ici fait du sens», explique François Léveillée de Viridis environnement. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Habituellement un camion de collecte va sur le front de déchets décharger son matériel qui est enfoui et [on passe] au suivant , explique François Léveillée de Viridis. Maintenant, c’est le résidu ultime qui est enfoui.

On trouve de tout dans les camions à ordure qui passe par la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud. Tous ces éléments seront détournés du site d'enfouissement pour être à nouveau triés à l'écocentre question de les revaloriser. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La pelle mécanique sort les plus gros morceaux des rebuts en premier. Micro-ondes, banc de scie, compresseur, vélo, les points d’interrogations sont perceptibles dans les yeux de François Léveillée, on ne doit pas les mettre sur le site d’enfouissement . Ces déchets seront triés à l’éco-centre pour être revalorisés.

Un premier tri est fait par la pelle mécanique. Par la suite, les ordures ménagères prennent le chemin du convoyeur pour être à nouveau triées. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Par la suite, les résidus ménagers continuent leur chemin. La matière est séparée en deux. D’un côté, les morceaux plus gros, de l’autre, les matières organiques et les plus petits rebuts qui s’en vont dans les bioréacteurs sur le site où ils sont compostés et asséchés pendant deux semaines.

Les résidus organiques vont passer deux semaines dans les bioréacteurs où ils seront compostés et asséchés. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le produit final, nettoyé, devient un compost qui respecte le guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes du Québec assure François Léveillée. Éventuellement, il pourra être utilisé en agriculture et en foresterie entre autres.

« On réussit à détourner 40% d’un camion d’ordure ménagère du site d’enfouissement, ce qui permet d’allonger la durée de vie d’un site et éviter les gaz à effet de serre causé par l’enfouissement de matière organique. » — Une citation de François Léveillée, vice-président des opérations, Viridis environnement

Selon le site web du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), les matières organiques constituent environ 60 % des 5,8 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Ces matières enfouies représentent une source importante des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec.

La Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud qui englobe 17 municipalités a investi environ un million de dollars dans le projet Triom. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

L’utilité du bac brun en région

Avec Triom, on enfouit l’ultime! Je suis directeur général de la RICBS , je vois ce que ça coûte d’enfouir, d’enfouir, d’enfouir, explique Éric Maheux.

Selon lui, chaque cellule d’enfouissement coûte environ un million de dollars et a une durée de vie d’environ 3 ans. Plusieurs sites au Québec seront à pleine capacité dans quelques années. Une croissance qui n’est pas freinée par l’arrivée des bacs brun et le tri à la source.

Selon Éric Maheux, les investissements faits dans Triom vont être récupérés par la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud avec «l'impact sur le site». Si le projet est approuvé par le gouvernement, l'ouverture de nouvelle cellule d'enfouissement pourrait se produire dans 20 ans, soit le double de ce qui est prévu présentement. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ce qu’on voit dans les endroits où il y a des bacs bruns depuis 20 ans, il continue d'enfouir des matières putrescibles qu'on retrouve dans leur camion [...] On n’est pas des anti bacs bruns, c’est un moyen , mais nous on vient rajouter un plus avec Triom, on fouille directement dans le camion de vidange.

« Dans un milieu rural, le gain environnemental est questionnable. » — Une citation de Gervais Pellerin, maire d'Inverness

Du côté de la MRC de l'Érable, on se questionne aussi sur l’efficacité du bac brun en région rurale. Le bac brun dans un milieu rural, c’est très problématique et c'est peu environnemental aussi [...] Un camion pour une troisième collecte peut faire plusieurs kilomètres pour aller ramasser une ou deux livres de matière organique dans un bac brun, c’est loin d’être environnemental et c’est très couteux, note Gervais Pellerin, maire d’Inverness, dans la MRC de l’Érable

Des bacs bruns seront distribués dans les secteurs urbains des villes de Saint-Joseph, Beauceville, Saint-Victor et de Saint-Odilon-de-Cranbourne dans la MRC de Beauce-Centre au printemps 2023. Photo : Radio-Canada

Un groupe d’élus et de professionnels de la MRC de l’Érable s’est déplacé en Beauce en octobre dernier, le projet Triom les emballe. Les seules contraintes actuellement sont administratives et issues du gouvernement , ajoute le maire d'Inverness, une municipalité du Centre-du-Québec.

Bien que le projet pilote soit financé en partie par Recyc-Québec et le ministère de l'Économie et de l'Innovation, il n’est toujours pas reconnu par le gouvernement. Ce qui est détourné du site d’enfouissement par le procédé Triom n’est pas reconnu dans les redevances aux municipalités.

Une pelle mécanique met une pelletée de résidus organique dans un bioréacteur. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Oui, il y a une perte au niveau des redevances, mais si on regarde ce qu’on va économiser on est encore gagnant, lance Éric Maheux en faisant référence au coût pour une nouvelle cellule d'enfouissement, mais aussi tout le diesel utilisé pour leur compacteur à déchets. Le directeur reste confiant que le projet Triom sera reconnu et que les redevances reviendront aux municipalités.

Le gouvernement n'a pas répondu à nos nombreuses questions sur le sujet.

Confiant d’être reconnu, Viridis environnement prépare un agrandissement du site pour la phase deux du projet.