L’année où l’Alberta a rempli ses coffres, mais pas forcément ses poches

Le retour en force du pétrole

À l’entrée en 2022, le prix du baril de pétrole avait déjà amorcé sa reprise grâce à un relâchement progressif des mesures sanitaires. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions économiques qui ont suivi ont achevé de le propulser à des niveaux qui n’avaient pas été vus depuis 2014.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a modifié le cours de l'économie mondiale jusqu'en Alberta, en stimulant les prix du pétrole et du gaz. Photo : afp via getty images / Aris Messinis

En juin, le prix du pétrole sur le marché américain, le West Texas Intermediate, a dépassé la barre des 120 $ US le baril. Les profits des entreprises énergétiques canadiennes ont grimpé en flèche. L’entreprise calgarienne Cenovus, par exemple, enregistrait des bénéfices multipliés par 10 en un an.

La production a également atteint des records, dépassant, en octobre, les 3,9 millions de barils par jour. La production de gaz naturel a été tout aussi importante, portée par les besoins énergétiques en Europe. L’expression sécurité énergétique qui avait disparu des vocabulaires est revenue en force dans le discours des dirigeants des entreprises et des politiciens albertains.

Un surplus historique

L’équation a rapidement fait effet : des prix élevés plus une forte production égalent des redevances pétrolières historiques pour l’Alberta.

Cette année, nous anticipons environ 28 milliards de dollars de revenus des ressources naturelles. Même en ajustant à l’inflation et la population, ce sont des niveaux que nous n’avions pas vus depuis les années 1970 , explique le professeur d’économie Trevor Tombe, de l’Université de Calgary.

L’apport du secteur énergétique a été d’autant plus important que de nombreux sites d’exploitation ont atteint un niveau de revenus dépassant leur investissement initial. Ce statut de post-payout leur fait alors passer à des taux de redevances plus élevés et garantit des revenus plus élevés pour la province.

Les coffres de l’Alberta se renflouent d’ailleurs très rapidement. L’année fiscale 2022, pour laquelle un déficit de plus de 18 milliards de dollars était prévu, se conclut finalement avec un surplus de 3,9 milliards de dollars. L’excédent anticipé de 2022-2023 est historique.

La prospérité pour qui?

Dans cette embellie, il y a toutefois un bémol. Les profits des pétrolières bénéficient majoritairement à leurs actionnaires par le biais de dividendes accrus et de programmes de rachat d’actions.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Stephen Guilbeault, leur demande de mettre plus d’argent dans la transition énergétique, d’autant plus que ces entreprises demandent des fonds publics pour financer des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La bonne santé de l’industrie ne fait plus autant boule de neige dans l’économie albertaine que par le passé. Les taux de réinvestissement sont extrêmement bas , note le gouvernement albertain dans sa mise à jour économique du premier trimestre.

La demande dans les banques alimentaires de l'Alberta a fortement augmenté à cause de l'augmentation du prix des denrées. Photo : Radio-Canada / Dave Gilson

L’économiste principal à l’établissement financier Alberta Central, Charles St-Arnaud, prédit même que l’effet du pétrole sur l’économie albertaine pourrait s’être affaibli de manière permanente.

Les données de Statistique Canada montrent d’ailleurs que la rémunération hebdomadaire en Alberta a augmenté moins vite que la moyenne nationale entre 2021 et 2022, même si elle reste parmi les plus hautes au pays.

De l’autre côté, les Albertains ont subi l’inflation autant que le reste du Canada. À la pompe, le prix de l’essence a flirté avec les 1,90 $ en juin. Les loyers ont grimpé de 22 % en un an à Calgary.

La fréquentation des banques alimentaires de la province a augmenté de 73 % entre 2019 et 2022, la plus forte hausse au Canada.

Le baume arrivera en 2023

Après avoir saupoudré des mesures d’aide comme les rabais sur l’électricité et la suspension de la taxe provinciale sur l’essence, le nouveau gouvernement conservateur uni a annoncé une série de mesures à la fin du mois de novembre.

Des chèques de 600 $ devraient notamment renflouer les comptes bancaires de parents et des aînés. Des injections d’argent sont aussi prévues pour les personnes handicapées et les bénéficiaires de programmes sociaux.

La mise en place de la plupart de ces mesures se fera au début de l’année 2023.