Un CPE d’Ahuntsic est aux prises avec un problème de dindons sauvage

Chaque jour, les bêtes reviennent. Vers 16 h 30, elles s’installent dans le peuplier de la cour pour y passer la nuit. Le lendemain, elles repartent se balader dans le quartier.

La même routine depuis des mois.

[L’arbre] est immense et très haut, dans une cour qui est clôturée. Donc pour elles, je pense que c’est un endroit qui est paisible et sécuritaire , explique Nancy Morais, directrice générale du CPE , en entrevue vendredi à l’émission Tout un matin.

Mais les enfants écopent de cette occupation aviaire. Tous les matins, un nouveau lot de déjections au sol les attendent.

On ne peut pas tout ramasser, c’est impossible. Il y en a vraiment beaucoup , affirme la directrice générale.

Résultat : la cour est insalubre. Une bonne partie est complètement condamnée. Le tapis synthétique, qui a coûté 25 000 $, est inutilisable.

La direction du CPE a tout essayé pour faire partir les dindons : répulsifs sonores et lumineux, chiens, urine de loup. Rien n’a fonctionné. Les bêtes se laissent difficilement approcher.

Les dindons sauvages, c’est une espèce à part , indique Éric Dussault, directeur général de l’organisation Sauvetage Animal Rescue, à l’émission D’abord l’info sur les ondes de RDI. Ce sont, somme toute, des petits volatiles, mais qui pensent qu’ils sont des éléphants .

Nancy Morais a demandé l’aide des autorités. Mais elle s’est retrouvée dans un dédale administratif. Chaque ressource l’a redirigée ailleurs.

Les oiseaux pourraient être capturés facilement par des spécialistes, explique Éric Dussault. On ne parle pas de loup, d’ours noir ou d’ours polaire. C’est vraiment cinq dindons sauvages. Écoutez, en vingt minutes, ce serait réglé.

Mais des entreprises privées ne peuvent intervenir que si le CPE a un permis du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Un processus parfois long. Le ministère a refusé d’indiquer le moment où un tel permis pourra être octroyé.

Et si le gouvernement donne son approbation, c’est la garderie qui devra assumer les frais.

« Au final, nous, on est un CPE , un OSBL . On est financé par l’État. Puis, on doit utiliser des milliers de dollars pour tenter de déplacer des animaux. Moi, je pense que ça pourrait peut-être appartenir au ministère de la Faune, mais ça semble que non. »