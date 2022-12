Budget 2023 : près de la moitié de la hausse des dépenses attribuables au bac brun

Les « années » se suivent et ne ressemblent pas quand on compare les budgets de Trois-Rivières des trois dernières années. En plein cœur de la pandémie, la hausse était de 0,7 % en 2021, puis de 3,2 % en 2022. Les Trifluviens verront cette année leur compte de taxes augmenter de 7,17 % dans un contexte d’inflation galopante.

La Ville de Trois-Rivières précise que sans les nouveaux services d’Énercycle, la hausse serait de 2,79 % pour les contribuables.

Pour une maison d'une valeur moyenne de 205 000 $ à Trois-Rivières, ce taux signifie une hausse d’impôts fonciers de 199,38 $.

Dépenses

Le budget de la Ville de Trois-Rivières atteint 339,7 millions de dollars en 2023, une augmentation de 25 millions de dollars comparativement à l’année dernière.

Les dépenses additionnelles (25 M$) sont ventilées ainsi : 11,2 M$ pour les matières résiduelles, dont les matières organiques traitées par Énercycle

6,6 M$ seront alloués à la hausse de la masse salariale à la Ville

3,4 M$ sont injectés dans le service de la dette

La Société de transport de Trois-Rivières bénéficiera de 2,4 M$ additionnels, notamment en raison d’ajustements salariaux projetés et de la hausse du coût du carburant.

Le coût du déneigement, bon an mal an, poursuit sa hausse. Cette année, il en coûtera 1,4 M$ de plus pour honorer les contrats de déneigement sur le territoire de la Ville.

Les dépenses supplémentaires restantes sont réparties dans des postes de dépenses attribuables aux assurances, à la consommation d’énergie et à l’eau potable, entre autres choses.

La Ville indique dans un document explicatif qu’elle fait face à de nombreux défis pour équilibrer son budget.

Les dépenses récurrentes de la Ville, dont près de 80 % suivent l’indice du coût de la vie, affectent durement l’atteinte de l’équilibre budgétaire. Au-delà de cet impact s’ajoutent la rareté de la main-d’œuvre qui frappe la province, l’explosion des coûts associés aux contrats liés aux travaux publics et aux assurances en plus de l’adaptation des services municipaux en lien avec les changements climatiques , peut-on y lire.

Revenus

Les nouveaux revenus de la Ville sont en grande majorité générés grâce à la hausse des impôts fonciers, dont la part augmente de 18 M$ cette année. Dans l’assiette des recettes, la Ville peut aussi compter sur de nouvelles valeurs taxables de 3,1 M$ pour boucler son budget.

Le PTI déjà adopté

L’adoption du programme triennal d’immobilisations (PTI) se fait généralement en même temps que le vote sur le budget municipal. Or, cette année, pour la première fois de son histoire, la Ville de Trois-Rivières a adopté son PTI avant le budget, en novembre dernier.

En adoptant le programme plus tôt, la Ville avait expliqué vouloir mieux gérer l’octroi des contrats pour les grands projets.

Le PTI 2023-2025 prévoit des investissements de 125 M$, dont près de la moitié seront déboursés par la Ville, l’autre moitié étant financée par des subventions et des contributions.

Par ailleurs, la Ville de Trois-Rivières oriente désormais 90 % de ses investissements pour le maintien des infrastructures et bâtiments municipaux existants, plutôt que 80 % comme par les années passées.