Les déboires du Mont-Sainte-Anne inquiètent à Stoneham

Les problèmes à la station de ski Mont-Sainte-Anne inquiètent le maire de Stoneham où le propriétaire, Resorts of the Canadian Rockies, exploite aussi une montagne.

On ne peut pas ne pas avoir d'inquiétude , lâche Sébastien Couture, maire de Stoneham-et-Tewkesbury, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier.

Le premier magistrat regarde de près ce qui se passe au Mont-Sainte-Anne. La station est fermée depuis près d'une semaine après la chute d'une télécabine. Personne n'a été blessé, mais trois enquêtes distinctes sont ouvertes.

La chute d'une télécabine, le 10 décembre, n'a fait aucun blessé. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

À l'instar du Mont-Sainte-Anne, le maire pointe un certain manque d'investissements dans les installations de RCR à Stoneham. On parle des mêmes exploitants. On ne peut pas dire ici qu'il est tombé des millions dans les investissements dans les dernières années. C'est un peu la même chose que ce qui se fait au Mont-Sainte-Anne.

Il rappelle des bris aux remontées mécaniques à Stoneham au cours des dernières années, mais souhaite tout de même rassurer les usagers.

Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'unique. C'est clair qu'on aimerait qu'il y ait une révision et qu'on puisse avoir des infrastructures de meilleure qualité. Ça, c'est certain. Pour ce qui est de la sécurité, ils sont quand même suivis [par] la Régie du bâtiment. Je ne peux pas me prononcer sur la qualité de ces équipements-là. Est-ce qu'on pourrait en avoir des plus performantes, des plus neuves? [...] La réponse, c'est oui.

Il espère que la station de ski Stoneham puisse faire partie d'un plan de relance advenant que le MSA change de mains. Tout le monde sait que le jour où le MSA va être vendu, ou pas vendu, l'exploitant va se séparer des deux montagnes en même temps. Oui, on veut faire partie de la solution et oui, on veut faire partie du plan de relance.

MSA fermé en fin de semaine

Les skieurs du Mont-Sainte-Anne devront se priver de leur montagne au cours de la fin de semaine.

Nous préparons le retour en opération avec toute la diligence que commande la situation actuelle. La station demeurera fermée ce week-end afin de laisser un temps supplémentaire pour poursuivre la révision minutieuse de toutes les procédures en place dans chacun de nos départements , indique Maxime Cretin, vice-président et directeur général pour Resorts of the Canadian Rockies, région de l’Est.

Nous continuons d’offrir notre collaboration aux autorités compétentes qui poursuivront leurs inspections en début de semaine prochaine. Pour le moment, aucune hypothèse n’est écartée de l’enquête en cours sur la télécabine , ajoute le gestionnaire.

La télécabine en question qui a chuté au Mont-Sainte-Anne. Photo : Source : Simon-M. Morissette

Le maire de Stoneham Sébastien Couture croit que Stoneham est prête à recevoir des clients du Mont-Sainte-Anne. On est capable d'absorber ce nombre de skieurs là. C'est dans notre ADN sur notre territoire le récréotouristique. Ceci étant, on verra la vague que ça pourrait amener. On a une seule voie pour se rendre à la [station] Stoneham. On va être content de voir les gens arriver chez nous .

Inquiétudes dans la Côte-de-Beaupré

Une fermeture prolongée du MSA inquiète aussi le maire de L'Ange-Gardien et préfet de la MRC de la Côte-de- Beaupré, Pierre Lefrançois.