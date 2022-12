Des Montréalais bravent la neige pour rendre hommage à la petite Maria Legenkovska

Parents, voisins, enfants et élus, comme la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont été présents à la marche de solidarité avec la famille de la jeune victime. Ils ont tous regretté cet accident tragique et appelé à la fin des violences routières.

« Ça n'a pas de bon sens que nos enfants meurent en allant à l'école. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Les résidents de Ville-Marie manifestent contre les dérives routières. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ce qui s’est passé me touche beaucoup en tant que maman et mairesse de la ville , a-t-elle ajouté.

C’est un message fort adressé aux différents acteurs, comme le SPVM , la Ville de Montréal et le gouvernement de Québec, qui doivent réagir vite et faire en sorte qu'un pareil drame ne se reproduise plus, a expliqué Mme Plante.

Elle a rappelé que des mesures supplémentaires d’apaisement de la circulation avaient été implantées jeudi dans le secteur où est survenu le drame.

La marche était organisée par Piétons Québec et Vélorution Montréal dans le but de sécuriser les zones scolaires. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

De son côté, la députée de Sainte-Marie et co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a salué la vague de solidarité qui a déferlé sur sa circonscription depuis cet événement tragique.

Elle a aussi demandé à la Ville de Montréal de renforcer les mesures d’apaisement de la circulation dans le secteur.

Colère et indignation

La mort accidentelle de Maria Legenkovska a plongé l'arrondissement de Ville-Marie dans un profond désarroi.

J'ai rarement vu une si grande indignation , a indiqué à l'émission Tout un matin diffusée sur ICI Première Mathieu Murphy-Perron, un des organisateurs de la marche et membre fondateur de Vélorution Montréal, un organisme qui lutte pour la limitation des voitures dans la métropole.

Les gens étaient en colère, ils voulaient agir , a-t-il fait savoir.

« Les quartiers sont pour les familles, les rues sont pour les enfants. Marcher [ pour aller] à l'école ne devrait pas être une fatalité, c'est un droit. » — Une citation de Mathieu Murphy-Perron, membre fondateur de Vélorution Montréal

M. Murphy-Perron a aussi déploré la lenteur des travaux d'aménagement de certaines voies et intersections.

Il faut aménager et sécuriser les zones et corridors scolaires le plus rapidement possible, parce que la plupart des automobilistes font des excès de vitesse , a-t-il recommandé.

Avec les informations d'Alexis Tremblay