Le tueur présumé de femmes autochtones aurait fréquenté des refuges à Winnipeg

Le tueur en série présumé Jeremy Skibicki aurait visité des refuges pour sans-abri du centre-ville de Winnipeg afin de rencontrer et d’emmener des femmes vulnérables chez lui, selon de nombreuses sources. Les trois victimes dont l'identité est connue fréquentaient ces refuges, d'après des personnes qui fréquentent ces endroits.

L'homme de 35 ans est accusé de meurtre au premier degré de Morgan Harris, Marcedes Myran, Rebecca Contois et d'une quatrième femme qui, jusqu'à ce qu'elle soit identifiée, a été baptisée Mashkode Bizhiki'ikwe ou Buffalo Woman.

Son avocat déclare que son client a l'intention de plaider non coupable pour tous les chefs d'accusation.

Un visage connu dans les refuges

La protectrice des familles autochtones auprès de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cora Morgan, affirme que le personnel des refuges de Winnipeg est bien conscient que le tueur présumé se rendait dans divers refuges et y rencontrait des femmes.

Selon Mme Morgan, il était connu pour fréquenter N'Dinawemak, un refuge et un espace d'accueil ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans le quartier de Point Douglas. Elle ajoute que la police a visité ce refuge à la recherche de l'accusé, plus tôt cette année.

Quand on regarde la population que nous desservons, elle est très vulnérable. Ils n'ont pas ce que le reste des Manitobains ou des Canadiens ont , déclare Mme Morgan, qui parle au nom de l'organisme N'Dinawemak, dirigée par des Autochtones.

« C’est difficile de perdre des personnes dont vous vous occupez. Les gens ne devraient pas avoir la possibilité de s'en prendre à nos femmes, ou à notre communauté en général. » — Une citation de Cora Morgan, protectrice des familles autochtones, Assemblée des chefs du Manitoba

Certaines personnes utilisant les services de ce refuge disent également avoir croisé Jeremy Skibicki.

Parmi elles, un homme qui dit qu'il mangeait régulièrement avec le suspect et que ce dernier était prenait ses repas dans divers refuges malgré le fait qu'il avait son propre logement.

CBC/Radio-Canada lui a accordé l'anonymat, car il ne veut pas que sa famille sache qu'il vit en situation d'itinérance.

Il croit que des femmes sont probablement allées chez Jeremy Skibicki par désespoir, pour se réchauffer et pour trouver un abri et de la drogue. « Le problème est qu'il n'y a pas d'issue. Personne ne surveille. »

Ruth Roulette, qui fréquente elle aussi le refuge N'Dinawemak, indique que les trois victimes identifiées allaient dans ce refuge et d'autres dans la région pour y trouver un repas et pour y dormir.

Elle décrit Marcedes Myran comme une bonne amie. « J'étais à la recherche de certaines d'entre elles avant que la police ne les retrouve », explique-t-elle.

Souvent, les femmes sans-abri savent qu'il existe des prédateurs potentiels, mais personne ne fait attention à ce que nous disons , ajoute Mme Roulette.

Des femmes se rendaient à son appartement

CBC/Radio-Canada s'est entretenu avec un ami de Jeremy Skibicki, qui a passé du temps avec ce dernier dans l'appartement de l'avenue McKay où l'accusé a vécu jusqu'à son arrestation le 18 mai dernier. L'anonymat lui a été accordé par crainte de représailles.

L'homme affirme que pendant cette période, M. Skibicki prenait le bus tous les jours pour aller au refuge N'Dinawemak pour le déjeuner et le dîner. Selon lui, le tueur présumé allait souvent souper à l’organisme Siloam Mission, qui soutient les Manitobains vivant dans l'itinérance, la pauvreté et ayant des problèmes de santé mentale.

Pendant que le tueur en série présumé vivait dans l'appartement, l'homme a vu une demi-douzaine de femmes, qu'il pense être autochtones, visiter l’appartement. Cependant, la source dit avoir des sentiments mitigés sur l'allégation selon laquelle Skibicki ciblait spécifiquement les femmes autochtones sans-abri.

J'ai simplement l'impression que ces femmes étaient le type de personnes qui s'associent à lui. Être bénéficiaire de l'aide gouvernementale et vivre avec un budget de 150 $ par mois, ce n'est pas loin d'être un sans-abri, en termes de revenus , mentionne-t-il.

Beaucoup de traumatismes

Cora Morgan admet que la communauté des sans-abri a été secouée par cette triste nouvelle , en ajoutant que de nombreuses femmes de cette communauté ont été portées disparues.

Il y a beaucoup de traumatismes ici. Donc il est vraiment difficile de demander aux gens de venir travailler tous les jours , souligne-t-elle.

La plupart des femmes qui ont recours au refuge N'Dinawemak sont passées par le système de protection de l'enfance et ont été affectées par les pensionnats pour autochtones, explique Mme Morgan. Selon elle, la plupart ont également été victimes d'abus et ont des liens avec des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées.

Cora Morgan estime que la société doit prévenir la violence en veillant à ce que les gens disposent des biens de première nécessité, notamment d'un logement, afin qu'ils ne cherchent pas d'autres solutions et n'aient pas à choisir entre une nuit froide dans la rue et un risque pour leur sécurité .

Avec les informations d'Erin Brohman