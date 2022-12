Des centaines d’aînés au Nouveau-Brunswick attendent une place en foyer de soins

Le nombre de personnes âgées du Nouveau-Brunswick qui attendent d'être admises dans un foyer de soins a atteint un niveau record. Près de 500 des personnes inscrites sur cette liste sont alitées dans les hôpitaux. Ce sont des lits qui pourraient être utilisés pour offrir des soins plus critiques, selon la Coalition pour les droits des aînés et des résidents de foyers de soins.

Cecile Cassista, directrice générale de la coalition, affirme que 833 personnes étaient inscrites sur la liste d'attente pour obtenir une place dans l'un des foyers de soins du Nouveau-Brunswick en novembre. De ces personnes, 483 sont dans un hôpital.

Cecile Cassista, directrice générale de la Coalition pour les droits des aînés et des résidents des foyers de soins Photo : Radio-Canada

Il s'agit d'une augmentation comparativement à octobre, moment où la liste comprenait 782 noms, dont 455 étaient hospitalisés selon les chiffres du ministère du Développement social.

Mme Cassista a qualifié les chiffres de stupéfiants et de très dérangeants . En fait, ces chiffres sont à leur plus haut depuis qu'elle comptabilise ces statistiques, en 2006.

« Je suis très frustrée parce que le gouvernement ne prend pas sa responsabilité de s'assurer que nos gens les plus vulnérables, nos aînés, soient protégés. C'est tout simplement comme s'ils avaient été oubliés. » — Une citation de Cecile Cassista, Coalition pour les droits des aînés et des résidents de foyers de soins

Ces chiffres tombent à un moment où on parle d'une triple menace des virus respiratoires au Nouveau-Brunswick. La COVID-19, l'influenza et le virus respiratoire syncytial se propagent simultanément et entraînent des débordements dans les hôpitaux.

Il y a 71 foyers de soins agréés dans la province qui offrent un total de 4953 lits.

Cependant, 276 de ces lits sont vacants en raison, entre autres, d'un manque de main-d'œuvre.

Kim Adair-MacPherson a quitté ses fonctions en mars 2021 (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

L'année dernière, celle qui était alors vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick, Kim Adair-MacPherson, a pointé du doigt le gouvernement province pour avoir échoué à répondre à la demande croissante de places dans les foyers de soins.

Elle avait cité des statistiques de juillet 2020 selon lesquelles 773 aînés attendaient un lit dans un foyer agréé. D'entre eux, 365 étaient dans un hôpital. Elle avait alors rappelé que le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans allait doubler d'ici 2036.

La province n'est pas prête , avait déclaré l'ancienne vérificatrice générale.

Il y a trois semaines, toutefois, le gouvernement provincial a annoncé la construction de quatre nouveaux foyers de soins de 60 places chacun à Bathurst, Bouctouche, Moncton et Oromocto.

Cependant, la ministre du Développement social, Dorothy Shephard, a indiqué qu'il faudra attendre quelques années avant que ces foyers puissent accueillir leurs premiers résidents.

Ces quatre foyers font partie d'un plan provincial visant la construction de 10 foyers de soins d'ici 2023 afin d'ajouter un total de 600 lits.

Ce plan est ridicule selon Cecile Cassista qui ne sait pas comment on arrivera à trouver le personnel afin d'opérer ces nouveaux foyers de soins. En août, le secteur comptait 400 postes vacants.

Marcel Larocque, président de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

Pour Marcel Larocque, président de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, ces statistiques confirment qu’un problème qui existe depuis des années est toujours bien présent.

Ce que je remarque, c'est que le gouvernement a décidé de construire de nouveaux foyers de soins, ce qui est bien en soi, mais on a aussi des foyers de soins qui sont libres. Il y a déjà beaucoup de places vacantes dans les foyers de soins qui pourraient déjà répondre à cette clientèle qui est selon moi mal placée dans les hôpitaux , a confié M. Larocque.

La coalition croit plutôt que la stratégie devrait miser davantage sur le recrutement de personnel en assouplissant entre autres les exigences d'accréditation pour les nouveaux arrivants qui sont formés et qualifiés pour ce genre de travail.

L'association que préside M. Larocque croit également qu'il faudrait miser davantage sur le recrutement, et ce, surtout en période de surplus budgétaire.

Une stratégie de recrutement, ça ne se fait pas dans deux jours, mais quand on parle de trois, quatre ou cinq ans, il me semble qu'il devrait avoir des actions à cet effet. Et, à ce que je sache, on n'a pas changé nos façons de faire. Donc, on ne va pas obtenir plus de résultats.