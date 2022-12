Le marché immobilier à l’Île-du-Prince-Édouard ralentit

La vente de maisons a diminué de 13 % en novembre comparativement au même mois en 2021, indique l’Association des agents d’immeubles de l’Île-du-Prince-Édouard.

Ce n’est guère étonnant étant donné les hausses successives des taux d’intérêts au cours des derniers mois, explique le président de l’organisme provincial, James Marjerrison.

James Marjerrison, président de l'Association des agents d'immeubles de l'Î.-P.-É. Photo : Gracieuseté James Marjerrison

Les acheteurs éprouvent une certaine appréhension. Ils veulent voir si les taux vont augmenter ou diminuer. Je crois qu’il y a un peu d’hésitation aussi parce des gens parlent de récession et de l’état de l’économie en ce moment , ajoute M. Marjerrison.

L’agent immobilier Joel Ives constate aussi une baisse des ventes de maisons, ce qui est normal à l’automne, selon lui. Il croit que les conséquences de la tempête Fiona sont aussi en cause cet automne.

Beaucoup d’entre nous ont eu des pannes de courant ou subi des dommages, alors nous nous sommes concentrés sur autre chose que l’achat d’une maison , explique M. Ives.

La baisse des ventes de maisons à l’échelle nationale était de 3,3 % en novembre comparativement à octobre, selon l’Association canadienne de l'immeuble.

Le prix des maisons à l’Île-du-Prince-Édouard demeure élevé malgré tout. Le prix de référence a augmenté à 355 000 $, ce qui est une hausse de 9 % comparativement à 2021.

Le prix de référence a augmenté en raison de ce que l’Île-du-Prince-Édouard a à offrir comparativement à d’autres provinces, selon l’évaluateur de biens immobiliers Tian Wigmore. Il dit croire que la province s’en tire bien parce qu’elle est résiliente.

Mais, ajoute M. Wigmore, le prix de référence a beau être plus élevé sur un an, il est maintenant plus bas que celui de l’été dernier.

Il faut s’attendre à ce que le prix des maisons continue de baisser en 2023, selon l’Association des agents d’immeubles de l’Île-du-Prince-Édouard.