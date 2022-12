Cinq collisions avec des chasse-neige depuis le début de l’hiver en Saskatchewan

Nous voyons une augmentation des collisions avec des chasse-neige en Saskatchewan et c'est une préoccupation , déclare Jeremy Cockrill. Il précise qu'il y a eu neuf collisions au total en 2021.

Nous sommes ici pour rappeler aux gens que lorsque vous prenez le volant, veuillez conduire avec prudence et ralentir autour des chasse-neige , affirme-t-il.

Le conducteur de chasse-neige Mike Holowka parcourt les routes et autoroutes de la Saskatchewan depuis cinq ans. Il conseille aux automobilistes d'éviter tout rapprochement ou dépassement dangereux de ces machines.

Cela peut être extrêmement dangereux pour vous si vous essayez de nous dépasser. J'ai personnellement été frappé. On m'a coupé la route plusieurs fois sur l'autoroute. J'ai vu de plus gros camions nous dépasser à toute vitesse et finir par perdre le contrôle , raconte-t-il

« Nos chasse-neige n'ont pas de capteurs ou de rétroviseurs partout comme vos véhicules et nous conduisons avec d'énormes angles morts » — Une citation de Mike Holowka, conducteur de chasse-neige

M. Holowka a déjà été impliqué dans une collision en plein quart de travail. Heureusement, il indique que cela s'est produit à une vitesse plus lente et que personne n'a été blessé.

La dernière chose que nous voulons, c'est que quelqu'un soit blessé dans un accident ou qu'il ne puisse pas rentrer chez lui pour retrouver sa famille. Notre principale préoccupation pendant les tempêtes est de rester sur la route et hors du fossé. Nous ne vous verrons pas toujours. Alors, s'il vous plaît, restez loin de nous.

Des règles de conduite à respecter

En Saskatchewan, les automobilistes sont tenus de considérer les équipements de déneigement comme tout autre véhicule d'urgence, rappelle le ministère de la Voirie.

Si un chasse-neige est arrêté et que ses feux bleu et jaune clignotent, les conducteurs doivent ralentir à 60 km/h et passer avec prudence.

Si un chasse-neige circule avec des feux clignotants, les automobilistes peuvent passer dès qu'il est sécuritaire de le faire.

Les chasse-neige de la Saskatchewan s'arrêtent tous les 10 à 15 kilomètres pour laisser passer les véhicules. Les déneigeuses s'arrêtent également à tous les passages à niveau pour s'assurer que la lame du chasse-neige dégagera la voie ferrée.

Le ministère de la Voirie encourage les conducteurs à consulter la carte de l'état des routes  (Nouvelle fenêtre) de la province pour connaître les fermetures de routes et les conditions routières avant de prendre le volant.

La carte, qui est maintenant disponible sur une application mobile gratuite, est mise à jour au moins trois fois par jour ou lorsque les conditions météorologiques changent et le justifient.

Avec les informations de Daniella Ponticelli