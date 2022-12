Une hausse de taxes salées pour les contribuables de Sutton et Compton

Les élus de Sutton ont adopté à l'unanimité le budget 2023 de la Ville en séance extraordinaire, mercredi soir.

Il prévoit des dépenses totalisant près de 15,9 millions de dollars, une hausse de 3 % par rapport à 2022. Les revenus, quant à eux, sont évalués à 14,7 millions de dollars.

Dans un communiqué, Sutton explique qu'elle devra puiser dans sa réserve de surplus non affectés pour couvrir le déficit anticipé de ses coûts d'opérations courantes.

Malgré une diminution de certains tarifs et même, une diminution du taux de taxation, le compte de taxes grimpera de 11,9 % pour les immeubles situés dans le secteur village, de 13,1 % pour ceux non desservis et de 14,7 % pour les habitations dans le secteur montagne.

L'augmentation marquée de la valeur moyenne d'une résidence, qui est passée d'un peu plus de 361 000 $ à 468 000 $, explique en partie cette hausse.

Selon cette évaluation foncière moyenne, un propriétaire devra payer entre 348 à 444 $ de plus par année.

À Compton, le budget, évalué à près de 6,9 millions de dollars, a été entériné mardi soir. Il s'agit d'une hausse de 14, 2 % par rapport à l'an dernier.

Dans la municipalité, une résidence unifamiliale moyenne est évaluée à 230 000 $. Or, pour cette maison moyenne connectée au réseau d'aqueduc et d'égouts, le document révèle que le compte de taxes grimpera de 12,2 % ou de 274 $. Pour celles qui ne sont pas connectées aux services, la hausse sera plutôt de 10 % ou 194 $.