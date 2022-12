Le conseil municipal à Toronto dénonce les nouveaux pouvoirs du maire

En vertu de ces nouveaux pouvoirs, le maire Tory peut faire adopter des règlements municipaux touchant à des priorités provinciales comme le logement et le transport en commun avec l'appui de seulement le tiers des conseillers.

Il s'agit d'un « abus de pouvoir », selon l'instigatrice de la motion d'opposition, la conseillère Amber Morley.

« Cette loi n'a pas sa place à Toronto ni dans aucune démocratie moderne sur la planète. » — Une citation de Amber Morley, conseillère municipale dans le secteur d'Etobicoke-Lakeshore

Le projet de loi 39 a été adopté en troisième lecture à Queen's Park la semaine dernière. Il doit recevoir la sanction royale plus tard ce mois-ci.

Nécessaire pour le logement?

Le maire Tory avait réclamé ces nouveaux pouvoirs, affirmant qu'il en avait besoin pour construire rapidement plus de logements, notamment. Il n'a pas pris la parole lors du débat sur la motion au conseil jeudi.

Mercredi, il avait affirmé que c'était du « théâtre politique ». Personne ne me parle du projet de loi 39 , a-t-il dit. Les résidents me parlent de logement et de sécurité communautaire.

Le premier ministre Doug Ford a défendu le projet de loi en affirmant qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire pour s'attaquer à la pénurie de logements, notamment.