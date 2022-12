De la visite des États pour Noël au Pays de la Sagouine

Les personnages connaissent un Noël mouvementé avec une pénurie de dinde, un deuil, un coup d’argent, une enquête et de la parenté qui arrive des États-Unis.

Les spectateurs reçoivent un repas en trois services et assistent à la représentation. Les comédiens promettent une belle soirée parsemée de moments d’humour inattendus.

On veut que le monde rie. On veut que le monde apprécie les chansons. On veut que le monde voie qu’on aime vraiment ce qu’on fait aussi. Je pense que ça se voit beaucoup dans le spectacle parce que des fois, on a de petits rires, de petits fous rires, c’est juste naturel. C’est ce que c’est quand c’est du théâtre devant un public , explique la comédienne Véronique Hébert.

Les spectateurs reçoivent un repas en trois services entre les actes. Photo : Radio-Canada / Bader Ben Amara

Le spectacle s’inscrit dans une tradition des fêtes au Pays de la Sagouine. Des gens y assistent de longue date.

Il y en a qui viennent depuis plusieurs années. Ils viennent, ils connaissent certains des personnages, ils les attendent, ils ont envie de rire, de se divertir. Ce qui semble bien se passer aussi, c’est que même si ça fait plus de 20 ans que le spectacle existe, il se renouvelle parce qu’il réussit à faire rire les gens aux éclats , souligne la comédienne Katherine Kilfoil.

Les prochaines représentations ont lieu le 16 et le 17 décembre à 18 h et le 18 décembre à 11 h.

D’après un reportage de Kristina Cormier