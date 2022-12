Transport scolaire annulé dans le Nord-Est de l’Ontario

Le transport scolaire est annulé vendredi matin dans les régions de Sudbury, Timmins, North Bay et dans le Témiscamingue ontarien.

Les conditions routières dûes à une importante accumulation de neige forcent les consortium de services aux élèves d'annuler le transport scolaire pour les écoles catholiques et publiques anglophones et francophones dans plusieurs régions.

Ainsi, les autobus dans la région du Grand Sudbury, incluant les zones environnantes, ne circulent pas.

Cela comprend également les régions de St-Charles, Noëlville, Monetville, Markstay, Hagar, Warren, Wahnapitae, Coniston, Killarney, Whitefish, Première Nation Whitefish River, Île Manitoulin, Onaping, Chelmsford, Capreol, Vallée-Est, Garson, Chelmsford et Azilda.

À North Bay, Nipissing Ouest et Mattawa, ainsi que les régions environnantes, les conditions routières et la possibilité de formation de glace entraînent l'annulation du transport scolaire.

Les écoles demeurent toutefois ouvertes dans ces régions.

Les autobus ne circulent pas non plus de Cochrane à Temagami, y compris à Timmins, Iroquois Falls, et Haileybury, entre autres.

Les écoles demeurent ouvertes, sauf à Kerns, Temagami et Elk Lake.