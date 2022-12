Un détenu du pénitencier fédéral Archambault, à Sainte-Anne-des-Plaines, s’est évadé

La police recherche actuellement François Paquette, un homme de 53 ans. Il purge une peine de trois ans, quatre mois et 28 jours pour introduction par effraction et possession d'outils de cambriolage.

SCC explique que l'absence du prisonnier a été remarquée par le personnel de l'unité à sécurité minimum de l'Établissement Archambault lors du dénombrement de 22 h, jeudi.

SCC affirme avoir immédiatement communiqué avec la Sûreté du Québec (SQ). Un mandat d'arrestation a été lancé contre lui , affirme l'agence fédérale dans un communiqué.

Paquette est décrit comme ayant le teint pâle, les yeux bruns, les cheveux châtains et porte des lunettes. Il mesure 185 cm et pèse 85 kg. L'homme a également purgé d'autres peines pour des introductions par effraction.SCC invite toute personne ayant des informations sur les allées et venues de François Paquette à contacter la SQ .

L'agence fédérale dit enquêter sur les circonstances entourant l'incident et travailler en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible .

La prison Archambault est un établissement comportant deux niveaux de sécurité, une unité à sécurité moyenne et une autre à sécurité minimale. Elle est située à une vingtaine de kilomètres au sud de Saint-Jérôme.