Immobilier : les ventes en baisse de 3,3 % au pays en novembre

Ce recul a effacé le gain enregistré en octobre et a renoué avec la tendance à la baisse généralement observée au cours de l'année, a noté l' ACI .

Effet visible de la hausse des taux

Environ 60 % de tous les marchés locaux ont enregistré une baisse de leurs ventes en novembre, notamment le Grand Vancouver et la vallée du Fraser, Edmonton, la région du Grand Toronto et Montréal.

Par rapport au mois de novembre de l'an dernier, les ventes de maisons en novembre ont chuté de 38,9 %.

L'économiste Rishi Sondhi, de la Banque TD, a observé que la demande continuait de baisser sous le poids de la hausse des taux d'intérêt.

Une activité de vente plus faible devrait faire reculer les prix encore plus à court terme. Cependant, nous prévoyons que les prix moyens ne retraceront que partiellement leur gain d'avant la pandémie, lorsqu'ils auront fini par atteindre leur niveau le plus bas , a écrit M. Sondhi dans un rapport.

« Une augmentation imprévue de l'offre de revente minerait cette perspective, mais jusqu'à maintenant, le rythme auquel les nouvelles inscriptions arrivent sur le marché a été modéré. » — Une citation de Rishi Sondhi, économiste à la Banque TD

Le nombre de nouvelles inscriptions à la vente a pour sa part baissé de 1,3 % en novembre, sur une base mensuelle.

Baisse des nouvelles inscriptions

L'Association canadienne de l'immeuble a précisé que le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions s'était établi à 49,9 % en novembre, comparativement à 50,9 % en octobre.

Le prix moyen national des logements s'est établi à 632 802 $ en novembre, ce qui représentait une baisse de 12 % par rapport au même mois en 2021.

Les ventes de maisons et les prix des propriétés ont diminué cette année, alors que la hausse des taux d'intérêt a fait croître le coût de l'emprunt pour les Canadiens.

Les grandes banques du pays ont haussé leurs taux hypothécaires alors que la Banque du Canada a haussé son taux directeur à sept reprises cette année, dans le but de maîtriser l'inflation.