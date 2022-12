Un juge donne raison au promoteur immobilier dans un différend avec des Autochtones

Un groupe d’activistes des Six Nations de la rivière Grand, qui occupent depuis deux ans la propriété connue sous le nom de 1492 Land Back Lane pour empêcher le chantier, disent qu'ils continueront d'occuper les terres et feront appel de la décision.

Notre peuple continuera de vivre paisiblement au 1492 Land Back Lane , a déclaré mercredi le porte-parole Skyler Williams, des Six Nations, dans un communiqué de presse. Toute perturbation de la paix ici sera provoquée par les tribunaux, les promoteurs et la police, dont nous nous défendrons absolument.

Skyler Williams en octobre 2020. Photo : Evan Mitsui / CBC

Les avocats qui représentaient M. Williams devant la Cour supérieure de Cayuga lorsque l'affaire a été entendue en septembre avaient fait valoir qu'il ne devrait pas y avoir d'injonction permanente, affirmant que les militants avaient fait valoir leurs droits issus de traités (conformément à l'article 35 des lois constitutionnelles) et parce que les injonctions avaient déjà criminalisé leur client et d'autres membres de la communauté.

Cette semaine, le juge s'est rangé du côté de Foxgate, déterminant que Skyler Williams et les deux autres défenseurs des terres nommés dans l'affaire comme John Doe et Jane Doe, n'ont aucune autorisation d'agir au nom de la communauté pour revendiquer des droits issus de traités.

Une injonction permanente nécessaire , selon le juge

Le comportement des accusés, y compris la destruction de biens et l'intrusion continue, justifie la nécessité d'une injonction permanente , a écrit le juge P. R. Sweeney dans sa décision.

Dans sa décision, le juge Sweeney a fait référence à l'affaire du pipeline Coastal GasLink en Colombie-Britannique, notant que dans ce cas, le tribunal a noté que la compagnie avait tous les permis requis par la loi et que les activistes n'avaient aucun droit droit de bloquer la propriété malgré leurs croyances sincères contraires.

Nous ne partirons jamais

Le site contesté en Ontario, nommé McKenzie Meadows par Foxgate, fait l’objet d'une occupation depuis juillet 2020. La police a arrêté des dizaines de manifestants pendant cette période.

Foxgate prévoyait de construire 218 unités de logement sur le site en 2020.

Les militants ont arrêté les travaux, affirmant que le terrain était un territoire non cédé des Haudenosaunee, et l'ont renommé 1492 Land Back Lane.

Le terrain se trouve sur les terres de la Proclamation Haldimand, qui couvre 384 451 hectares de terres le long de la rivière Grand et a été accordée aux Six Nations en 1784 pour s'être alliés avec les Britanniques pendant la Révolution américaine.

Des défenseurs des terres Haudenosaunee sur une parcelle de terrain baptisée 1492 Land Back Lane le 28 octobre 2020. Photo : CBC/Evan Mitsui

Le conseil élu des Six Nations a approuvé le développement, mais certains membres de la communauté ne reconnaissent pas le conseil et beaucoup ne participent pas aux élections. D'autres chez les Six Nations reconnaissent plutôt le Conseil des chefs de la Confédération Haudenosaunee comme les leaders de la communauté.

Dans le communiqué publié mercredi, les défenseurs des terres ont déclaré qu'ils considéraient l'injonction permanente comme une menace très sérieuse pour leur sécurité.

Cette décision donne désormais à Foxgate Developments la possibilité de demander l'application par la police de cette injonction. Les précédentes tentatives d'application menées par la police ont causé de graves dommages à notre communauté , indique le communiqué.

« Le système juridique colonial du Canada est fondamentalement conçu... pour nier notre lien inhérent avec nos terres, pour nous déposséder afin d'extraire des ressources et de développer notre territoire sans notre consentement. C'est exactement ainsi que la terre laissée est rendue légale.

Nous serons libres sur nos terres aussi longtemps qu'il faudra au Canada pour réaliser que nous n'allons jamais partir et pendant des générations par la suite.

Avec les informations de Saira Peesker, CBC